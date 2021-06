Kæmpe målmandsbrøler - se den her

Den tidligere Esbjerg-målmand Martin Dubravka slog bolden ind i eget mål - se brøleren her

For anden gang på bare tre dage bliver en tidligere Superliga-målmand noteret for et selvmål ved EM.

Spaniens Pablo Sarabia bragede på mål. Afslutningen tog overliggeren og gik op i luften. Da bolden kom ned i menneskehøjde igen, ville Slovakiets målmand Martin Dubravka slå bolden ud til hjørne, men endte i stedet med at slå den ind i eget mål.

Se det kiksede selvmål her:



I mandags fik Finlands Lukas Hradecky uheldigt slået bolden ind i eget mål. Den tidligere Brøndby-målmands selvmål sendte Danmark videre til 1/8-finalen.

Se Hradcekys selvmål her:



Også Polens Wojciech Szczesny er noteret for et selvmål ved EM-slutrunden - se det her: