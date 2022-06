Kæmpe million-bud på dansk stjerne

Sommerens første store danske transfer er under opsejling.

Rasmus Nissen Kristensen er på rampen i RB Salzburg, og det trækker op til et skifte til den største liga i Europa.

Premier League-klubben Leeds har ifølge Ekstra Bladets oplysninger smidt et bud på omkring 87 mio. kr. - ti mio. pund på bordet foran østrigerne og har åbnet forhandlingerne om en overgang.

Endnu er overgangen på et tidligt stadie.

Der er ikke enighed mellem klubberne, og Rasmus Nissen Kristensen har endnu ikke fået grønt lys til at forhandle med den engelske traditionsklub.

Rasmus 'NK' var i efteråret med til at spille RB Salzburg i Champions League for tredje sæson i træk. Det gik ud over Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Selv om skiftet betyder, at den danske landsholdsspiller vinker farvel til Champions League, så er der mange andre elementer, der taler for et skifte.

Vigtigst af alt er manageren i Leeds.

Jesse Marsch overtog for tre måneder siden managerjobbet i Leeds efter navnkundige Marcelo Bielsa blev fyret.

Amerikaneren var med til at hente Rasmus Nissen Kristensen til RB Salzburg, da han overtog trænersædet der sommeren 2019.

Det er altså en træner, der kender alt til den danske landsholdsspiller, der udviklede sit eksplosivt under Jesse Marschs lederskab.

Allerede i vinter meldte den blonde back ud, at han vil videre nu.

Ender Rasmus Nissen Kristensen i Leeds så løser han et kæmpeproblem på Elland Road.

Den 30-årige back Luke Ayling smadrede knæet sidst på sæsonen og forventes efter en operation først kampklar igen omkring oktober.

Rasmus Nissen Kristensen kom til RB Salzburg fra Ajax for 40 mio. kr. for tre sæsoner siden og har dermed været med til at spille østrigerne i Champions League tre sæsoner i træk.