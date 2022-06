Kæmpe mundfuld for Hjulmand

- Frankrig er et hold, der skifter rytme og tempo, når de er ved at tabe, skruer de op og vinder kampene, siger Kasper Hjulmand

Kasper Hjulmand har en god fornemmelse, men han kommer til at mangle hele rygraden i sit forsvar, når Danmark åbner mod Frankrig i Nations League.

Andreas Christensen er blevet hjemme i Danmark, fordi hans kæreste skal føde parrets første barn, og Simon Kjær er lige nu på vej tilbage fra en korsbåndsoperation.

Det er et fransk landshold, der ikke kun er verdensmestre og Nations League-mestre, de er også ubesejret de seneste 20 kampe – 14 sejre og seks uafgjorte.

Kasper Hjulmand må stille med et helt nyt midterforsvar, fordi hverken Simon Kjær eller Andreas Christensen er med mod Frankrig. Foto: Lars Poulsen.

Franskmændene har ikke tabt siden 11. november 2020, da et stærkt reservespækket landshold tabte 0-2 til Finland.

- Vi vil bestemme mest muligt, men mod Frankrig ved vi, at vi ikke kan bestemme alt.

- Jeg har en god fornemmelse, men vi skal have kollektivet til at fungere. For Frankrig er et hold, der skifter rytme og tempo. Der har været kampe, hvor de har været ved at tabe, men så skruer de pludselig op. Det er et hold, hvor man ikke må slække på koncentrationen, siger Kasper Hjulmand på det afsluttende pressemøde forud for fredagens opgør.

Det peger i retning mod, at Danmark maksimalt stiller med seks startere fra sidste sommers EM-semifinale mod England.

Det ligger til, at Kasper Schmeichel, Jannik Vestergaard, Pierre Emile Højbjerg, Joakim Mæhle, Thomas Delaney og Mikkel Damsgaard kan komme på banen fra start mod Frankrig.

Kylian Mbappé og Karim Benzema ventes at være med mod Danmark. Der bliver udsolgt på Stade de France til opgøret. Foto: Lars Poulsen.

De franske verdensmestre og forsvarende Nations League-vindere er populære, når de spiller på Stade de France. Siden VM-triumfen blev sikret i 2018, har der så godt som været udsolgt til alle hjemmekampe.

Det bliver der også fredag aften, når Danmark er modstanderen i Nations League.

De røde lamper blinker med 80.000 på plads på det stadion, der også lagde græstæppe til den skandaløse afvikling af Champions League-finalen i lørdags.

Men fredag aften vil der ikke være mange tilskuere uden billetter. Og samtidig vil der kun være i omegnen af 1500 danske fans på tribunerne.

Kylian Mbappé er en af de store franske stjerner. Ham skal de danske forsvarsspillere nok få store problemer med fredag aften. Foto: Lars Poulsen.

- Det er stort for os at spille for fyldte tribuner her i Paris. Det er en enorm glæde, at vi også får en del danske fans, siger Kasper Hjulmand, der på ingen måder er bekymret for afviklingen af kampen.

- Jeg så, hvad der skete i lørdags under Champions League-finalen, men jeg har ingen ide om, hvorfor og hvordan det skete. Jeg forventer alt fungerer som det skal, når vi møder Frankrig.

- Vi er hverken bange eller bekymrede, fastslår Kasper Hjulmand.