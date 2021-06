Kæmpe øl-bon til DBU

Danmark er ikke kun en fodboldnation i fin EM-form. Danmark er også en ølnation i europæisk topklasse.

De to ting hører da også sammen, når landsholdet spiller, men nu begynder de mange målfejringer at koste.

Ikke kun for den fan, der mister sine gyldne dråber, når han slynger dem ud over de øvrige tilskuere i begejstring. Det koster også for DBU, bekræfter forbundets kommunikationschef, Jakob Høyer.

- Vi har fået flere bøder af UEFA for ølkast, og når den slags episoder gentages, så vokser bøderne. Vi er oppe i en størrelsesorden på flere hundrede tusind kroner, siger han til Ekstra Bladet.

Hos DBU, der i øvrigt allerede har landet store indtægter på den danske EM-succes, er man lidt ærgerlige. For selv om ølkastene er udtryk for begejstring, så går det ud over andre.

- Det er fedt, at der er fest, og at folk er begejstrede, men det er altså dybt problematisk for andre. Mange fans går jo hjem med en dårlig oplevelse, og ikke mindst i forhold til børnefamilier er der en uholdbar og uacceptabelt adfærd, siger Jakob Høyer.

Ølkast kan i sidste ende gå ud over landsholdet på flere måder. Foto: Jens Dresling

Han varsler, at man med dagens billetsystemer og kameradækning i langt højere grad er blevet i stand til at spore, hvilke fans, der kaster med øl, og de vil i givet fald blive udelukket for at følge landsholdet.

- Vi prøver selvfølgelig at gå i dialog med vores fans og få dem til at forstå, at de få kan ødelægge det for de mange.

- Og vi taler ikke bare om kæmpe bøder. Det er jo også indbygget i UEFA’s straffesystem, at bøderne vokser, og at det i værste fald kan gå ud over holdet med pointstraf i kvalifikationskampe til EM, fortæller Jakob Høyer.