Kæmpe problem for Hjulmand: Ikke sket i 15 måneder

Ude godt, men hjemme bedst.

Sådan hedder et velkendt ordsprog.

Men for det danske landshold passer omskrivningen: Ude dårligt, hjemme bedst meget bedre.

For det har de seneste 15 måneder udviklet sig til, at det ikke går særlig godt, når Danmark spiller uden for Parkens trygge rammer med 35.000 rød-hvide fans i ryggen.

Søndag er det den sværeste udekamp i gruppen mod Finland, der har været stærkt spillende med fire sejre og fire cleansheet i træk. Foto: Kenneth Meyer

Uden sejr i 15 måneder

Der er klare beviser for påstanden, når man dykker ned i de danske resultater i perioden.

For siden 2-1 sejren over Østrig i Nations League i juni sidste år, har Danmark ikke vundet én eneste landskamp uden for Parkens trygge og sikre omgivelser.

Det vil mere præcist sige, at Kasper Hjulmands mandskab har spillet seks kampe uden for Danmark, hvor de har tabt fire og blot spillet to uafgjorte.

De startede med at tabe 1-2 til Kroatien i Nations League. Siden blev det fulgt op med et katastrofalt VM med 0-0 mod Tunesien og siden 1-2 mod Frankrig samt 0-1 mod Australien.

Kasper Hjulmand kunne godt smile, selv om presset er stort før den vitale udekamp mod Finland. Et nederlag betyder, at Danmark med stor sandsynlighed ikke vinder gruppen. Foto: Kenneth Meyer

I 2023 er det på ingen måder startet bedre. 2-3 nederlaget i marts mod Kasakhstan står som et af de dårligste resultater i mange år for det danske landshold. Specielt fordi de førte 2-0 og siden faldt totalt sammen i løbet af blot 16 minutter.

Endelig spillede Danmark 1-1 mod Slovenien i juni i en udekamp, hvor det heller ikke så alt for opløftende ud i perioder.

Og nu venter det, der må betegnes som gruppens sværeste udekamp mod Finland, der har fire sejre og fire cleansheet i træk.

Danmark fik kun 1-1 ude mod Slovenien i juni. Tidligere på året tabte de 2-3 mod Kasakhstan. Foto: Claus Bonnerup.

Trods de nedslående resultater ser Kasper Hjulmand det ikke som et stort problem, at Danmark har haft vanskeligt ved at vinde, når det ikke er foregået i Parken.

- Det er faktisk ikke noget, jeg har tænkt over. Og jeg tror ikke, at det er et problem for os.

- Om det er i Finland eller i Parken, så ved vi, at det her er en opgave der skal løses. Vi skal vinde den her kamp. Sker det, ser det rigtig godt ud for os, fastslår Kasper Hjulmand.