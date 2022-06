Kæmpe ros: - Imponerende af et lille land

WIEN (Ekstra Bladet): Det er selvfølgelig ikke gået Ralf Rangnicks næse fordi, hvordan det danske landshold har præsteret de seneste år under Kasper Hjulmand.

Østrigs landstræner var i hvert fuld af lovord over for sin danske trænerkollega, som fodboldprofessoren står over for mandag aften på smukke Ernst Happel Stadion tæt på Wiens bymidte.

- Det er imponerende, hvad Kasper Hjulmand har gjort med det danske landshold. Særligt med tanke på, at der blot er seks mio. indbyggere i Danmark. Han har formået at skabe et mandskab, der er taktisk velfunderet og som står godt på banen, lød det fra tyske Ralf Rangnick, der selv fik noget af en debut i spidsen for Østrig, da han vandt 3-0 i Kroatien med sit mandskab.

Fodboldprofessoren i spidsen for Østrig råder Hjulmand til at tænke sig grundigt om, hvis han får et tilbud fra en topklub. Foto: Lars Poulsen

Kasper Hjulmand har tidligere afsløret over for Ekstra Bladet, at han fik tilbud fra store klubber efter Danmarks præstation til EM.

Ralf Rangnick har selv været cheftræner i store klubber som Schalke 04, Hoffenheim, RB Leipzig og senest Manchester United. Derfor blev den nyudnævnte landstræner for Østrig også spurgt, hvad han ville råde Kasper Hjulmand til, hvis han får et spændende tilbud fra en topklub.

- Kasper Hjulmand har været landstræner i nogle år nu, og han har stadig kontrakt med Danmark. Det er op til ham. Det må være stort at være cheftræner for sit land, og han må gøre noget rigtigt, når han skaber så gode resultater med så lille en nation, sagde Rangnick og fortsatte.

- Der er utrolig stor talentmasse i Danmark. Se bare på jeres bænk. For ikke at nævne de spillere, der ikke engang er i truppen. Det er som sagt en beslutning, Hjulmand må træffe, men jeg ville råde ham til at tænke sig om en ekstra gang, før han forlader sin nuværende stilling, lød det fra faderen af gegenpress.

Kasper Hjulmand kan tage imod rosen fra Rangnick med kyshånd. Foto: Lars Poulsen

På trods af Ralf Rangnicks enorme respekt for Danmark og Kasper Hjulmand, så forventer tyskeren at rotere på sit mandskab til mandagens duel.

Derudover løftede han lidt af sløret for, hvordan han vil bryde Danmarks sejrsstime mod Østrig, hvor danskerne har vundet de seneste tre opgør med samlet 7-0.

- Jeg kommer til at bringe nyt blod. Det tror jeg nu også Danmark gør, så det bekymrer mig ikke. Det er ikke vigtigt for mig, hvem der spiller. Det vigtige bliver at slå Danmarks spil i stykker. Danmark vil gerne være i kontrol og have bolden. Det skal vi forhindre.

Det er klokken 20.45 mandag, Danmark møder Østrig i Nations League.

