Kæmpe ros: Som om han aldrig har været væk

Danmark fik prygl af Holland, men fik samtidig Christian Eriksen tilbage. Endda på et niveau, hvor han igen-igen var Danmarks absolutte offensive nøgle.

Christian Eriksens konge-comeback var også noget, de hollandske sejrherrer lagde mærke til.

- Det er fantastisk, at han er tilbage, og hvilket niveau han viste i sit comeback.

- Det er som om, Eriksen aldrig har været væk. Han var imponerende på bolden og leverede et mål og et stolpeskud med sin sparketeknik. Han er tydeligvis stadig den klassespiller, som han var inden EM, lød det fra forsvarsgeneralen Matthijs de Ligt.

Christian Eriksen og Matthijs de Ligt hilste på hinanden med stor respekt efter kampen i Amsterdam. Foto: Piroschka Van De Wouw/Ritzau Scanpix

Juventus-forsvareren med en fortid i Ajax jublede ikke ligefrem, da Christian Eriksen scorede efter 110 sekunder af anden halvleg.

Det gjorde hele Johan Cruijff ArenA til gengæld, men det var ikke noget, der faldt Matthijs de Ligt for brystet.

- Det var ikke sjovt for os, da han scorede, men jeg forstår fansenes reaktion. Christian indledte sin flotte karriere her, og publikum fik ham til at føle sig velkommen. Det var perfekt for fansene i Amsterdam. Holland vandt og Christian Eriksen scorede, lød det fra de Ligt.

