Kæmpe ros til Hjulmand

Kasper Hjulmand har benyttet enhver lejlighed til at fremhæve sammenholdet, glæden ved at være sammen og respekten for hinanden i landsholdstruppen.

Han har konstant været imponeret over, hvordan spillerne har evnet til at samle hinanden op og levere på banen.

Specielt oven på det, de oplevede lørdag 12. juni i Parken, hvor Christian Eriksen pludselig faldt om.

Kasper Hjulmand skulle ikke kun være landstræner, men han skulle på en eller anden måde også være psykolog. Han skulle støtte spillerne, hjælpe dem og frem for alt give dem plads, hvis de havde brug for det.

Simon Kjær har kun store roser tilovers for, hvor stort lederskab Kasper Hjulmand har vist i den krisesituation, som landsholdet har befundet sig i de seneste ti dage. Foto: Lars Poulsen.

Men roserne går i sandhed også den anden vej. Fra spillerne til Kasper Hjulmand, der ikke længere kun er ham, der kan tale om 4-3-3 eller andre taktiske opstillinger.

Han er et helt menneske, der også har evnet at adskille de følelser, som spillerne på kryds og tværs har kæmpet med i den svære tid.

Anfører Simon Kjær har været dybt imponeret over, hvordan Kasper Hjulmand har tacklet den kritiske situation, som hele landsholdstruppen stod i efter Christian Eriksens kollaps forrige lørdag.

- Kasper har været helt fantastisk. Bare hele den måde han har håndteret det her på.

- Han har opstillet klare linjer for, hvordan vores dage skulle forløbe. Det har været vigtigt at holde fokus på at spille fodbold. Men der har også været plads til, at vi mentalt og følelsesmæssigt reagerer forskelligt.

Kasper Hjulmand havde svært ved at skjule sin glæde, da landsholdet sikrede en plads i 1/8-finalen mandag. Foto: Lars Poulsen.

- Det har også imponeret mig stort, hvordan Kasper har håndteret alt det her udadtil. For det har været meget fornemt. Det kan jeg ikke rose ham nok for, siger anfører Simon Kjær tirsdag på pressemødet efter Danmark havde sikret sig videre deltagelse i turneringen.

Har fået eksperthjælp

For Kasper Hjulmand har det været en stor udfordring at fastholde motivationen blandt spillerne, samtidig med, at de har haft mange andre tanker i hovedet de seneste ti dage.

- Jeg har brugt rigtig meget tid på det her, og jeg har haft en ekstern person, som jeg har sparret mig.

- For mig har det været helt afgørende, at spillerne har haft mulighed for at være i deres følelser. Jeg har forsøgt at skabe nogle rum, hvor de kan trække sig tilbage. Men jeg har også været tvunget til at skabe rum, hvor vi skal være fokuserede og skarpe, fordi vi skal vinde fodboldkampe, forklarer landstræneren og uddyber:

Glæden var stor hos Kasper Hjulmand, da pladsen videre i turneringen var sikret. Foto: Lars Poulsen.

- Det kan godt være nogle har følt sig provokeret, når jeg har talt fodbold. Det vigtigste for mig har i hele det her forløb været, at spillerne har følt sig trygge.

- Det har været en stor ledelsesmæssig opgave at lede spillerne gennem den proces, påpeger Kasper Hjulmand, der ikke mener, at opgaven lørdag mod Wales på nogen måder kan sammenlignes med de tre kampe, holdet lige har spillet.

- Det vil være de helt normale følelser, der vil være i spil til kampen lørdag. Det er slet ikke det samme pres, som vi har oplevet de seneste ti dage.

- Ja, det, der venter mod Wales, vil være vand ved siden af, hvad vi har været gennem her i gruppespillet, vurderer Kasper Hjulmand.