Kæmpe sensation: Tyskland i chok-nederlag

Der var en del David mod Goliath-opgør i onsdagens VM-kvalifikationsopgør, og i et enkelt af tilfældene endte det med sejr til David.

Stærkt undertippede Mordmakedonien, nummer 65 på Fifas verdensrangliste, stod således for en gedigen overraskelse, da holdet på udebane slog Tyskland med 2-1.

Det betyder, at nordmakedonerne efter tre spillerunder i gruppe J indtager andenpladsen med seks point, da holdet er bedre indbyrdes end netop Tyskland.

Armenien er overraskende tophold med maksimumpoint efter tre kampe.

Det var ellers ikke, fordi den til sommer afgående tyske landstræner Joachim Löw sparede på profilerne til opgøret, som på forhånd lignede en overkommelig opgave for de firedobbelte verdensmestre.

Marc-André ter Stegen, Leroy Sané, Ilkay Gündogan, Serge Gnabry med flere burde være garanti for høj kvalitet. Det var bare ikke godt nok mod Nordmakedonien trods massivt tysk spilovertag.

Den 37-årige veteranangriber Goran Pandev gjorde det til 1-0 kort før pausen og gav den første duft af overraskelse.

Da Ilkay Gündogan efter lidt over en times spil udlignede på et straffespark, lignede det, at tyskerne nok skulle ende med de tre point.

Men det endte i fiasko for Joachim Löws mandskab. Fem minutter før tid gjorde den unge Napoli-spiller Eljif Elmas det til 2-1, og trods mere end otte minutters tillægstid fik tyskerne ikke udlignet endnu en gang.

Dansk magtdemonstration

Fanget i elevator inden landskamp

Danmark slår Rusland 3-0 og er i kvartfinalen ved U21-EM