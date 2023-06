Kæmpe sommer: Frem med flyttebilen

Det trækker op til en travl og hektisk sommer for flere af landsholdsspillerne.

Flyttebilen skal bestilles, og der skal nye oplevelser og udfordringer på fodboldkontoen.

Joakim Mæhle, Rasmus Højlund, Pierre Emile Højbjerg, Mads Hermansen og Jesper Lindstrøm er blot nogle af de landsholdsspillere, der kan stå foran en spændende sommer, som resulterer i en ny klubadresse i et andet land.

Rasmus Højlund kan efter blot en sæson i Atalanta skifte klub i sommerens transfervindue. Foto: Emil Agerskov.

Kasper Hjulmand har en trup på 25 spillere til de to landskampe mod Nordirland og Slovenien. Af dem kan hele 13 skifte klub her i sommer-vinduet. Derudover skal Jannik Vestergaard, Thomas Delaney og Kasper Dolberg finde sig en ny arbejdsgiver, hvis de stadig går med drømme og forhåbninger om at spille på landsholdet igen.

Thomas Delaney skal finde en ny klub, hvis han skal tilbage på landsholdet. Foto. Jens Dresling

- Jeg vil vente i spænding på, hvad der sker med dem, der skifter klub. Mit største håb er, at de skifter til klubber, hvor træneren har en klar plan med dem. Det er altafgørende for deres mulighed for at spille på højeste niveau i fremtiden, siger landstræner Kasper Hjulmand, der spørges til råds af enkelte spillere, mens andre blot informerer ham om et forestående klubskifte.

Her er oversigten over de landsholdsspillere, der kan skifte klub her i sommer. Der er lagt op til en travl og hektisk sommer for de danske landsholdsprofiler. Med i oversigten er ikke taget Mohamed Daramy, der ventes at vende hjem til Ajax, hvor han er på kontrakt til sommeren 2026.