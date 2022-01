Kæmper i skyggen af grusom pædofili-sag

Resultatmæssigt har Gabon med 1-0 over Comorerne fået en godkendt start på Africa Cup of Nations, der spilles i Cameroun. Fredag sikrede de sig tilmed et sent point mod Ghana.

Og dét uden superstjernen Pierre-Emerick Aubameyang, der er i isolation på grund af en positiv coronatest.

Men den centralafrikanske nation optræder ved mesterskaberne i skyggen af noget, der er alvorligere og vigtigere end international fodbold.

Før jul blev Patrick Assoumou Eyi, i Gabon bare kendt som 'Capello', anholdt. Sigtet for voldtægt, seksuelle overgreb, grooming og forsøg på voldtægt på mindreårige fodboldspillere.

Han er tidligere U17-landstræner og risikerer op til 30 års fængsel, hvis han findes skyldig.

Sidder på bænken i Cameroun

Men 'Capello' er ikke den eneste. Flere andre personer er også under mistanke.

Én af dem er Serge Mombo, der er et andet kendt ansigt i gabonesisk fodbold. Han er også blevet beskyldt for at voldtage unge spillere og kræve sex for spilletid på landsholdene.

Serge Mombo blev sidste år genvalgt til posten som præsident for La Ligue de l'Estuaire - landets bedste mandlige fodboldrække. Og så er han såmænd også den ansvarlige for tøj og udstyr under de afrikanske mesterskaber - og sidder dermed på bænken for landsholdet.

The Guardian har talt med flere tidligere U17-landsholdsspillere, heriblandt Brice Makaya, der spillede på både ungdoms- og A-landshold i 1990'erne. Han påstår at have været udsat for overgreb af både 'Capello' og Mombo for fem år siden - eller haft kendskab til overgrebene.

- Patrick Assoumou Eyi har igen og igen forgrebet sig seksuelt på børn. Alle i gabonesisk fodbold var klar over det. Jeg var en del af det system, og jeg råbte op om det flere gange. Jeg fortalte det endda flere gange til Fegafoot (Gabons fodboldforbund, red.).

Havde lyst til at grine af det

Fegafoot har dog efterfølgende afvist at være blevet kontaktet af Brice Makaya.

Serge Mombo har siden på Facebook forsvaret sig:

- Jeg havde lyst til at grine af det, men sagen er for alvor. Jeg er ramt på min selvtillid, og bagmændene bag dette plot vil stå til ansvar for deres handlinger. Jeg var en international dommer og nu præsident for ligaen. Jeg har aldrig været i centrum af disse beskidte handlinger, som jeg fordømmer på det kraftigste, skrev han.

Indtil videre er det kun 'Capello', der er anholdt. Mombo er som flere andre blevet nævnt ved navns nævnelse, hvilket har fået både de gabonesiske myndigheder og FIFA's uafhængige etiske komité til at påbegynde en undersøgelse.

To andre klubtrænere, Orphée Mickala and Triphel Mabicka, er også mistænkt for at have forgrebet sig på børn og unge spillere.

