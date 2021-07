Kamp for kamp: 'Hjulmand bliver mere og mere tiltrækkende'

JA!, mener mange. Nogle synes bare, landstræneren ser knaldgodt ud, mens andre mener, at han godt kunne stramme lidt op på påklædningen

Britta Keilberg og veninden Taimi Pedesk er enige om, at Kasper Hjulmand og landsholdet gør det strålende. Derudover har landstræneren ifølge kvinderne udseendet med sig.

Den betragtning har også bredt sig på sociale medier - blandt andet på Twitter:

'Er det bare mig, damer - eller bliver Hjulmand mere og mere tiltrækkende for hver kamp, vi spiller?, spurgte journalist Merian Garde Gräs på Twitter umiddelbart efter, at Danmark havde lammetævet Wales i lørdags.

'Nej, det er ikke bare dig', stemte journalist Paula Larrain som den første i.

Ekstra Bladet lever som bekendt ikke kun i Twitter-universet og har naturligvis afprøvet udsagnet om, at landstræneren har sexappeal ude i virkeligheden.

Her mødte vi blandt andre 55-årige Britta Keilberg fra Odense og 64-årige Taimi Pedesk fra Fredericia, som bestemt synes, Kasper Hjulmand er en flot mand.

Britta Keilberg (th.) bemærker, at Hjulmand formår at samle fodboldspillerne og Danmark. - Og fansene, tilføjer Taimi Pedesk (th.). Foto: Kenneth Meyer

- Bliver han flottere og flottere kamp for kamp?

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, han ser bare knaldgodt ud, siger Britta Keilberg, hvis veninde tilføjer, at Hjulmand 'har god udstråling' og er 'en mand, der har karisma'.

Vilde med Hjulmand Ekstra Bladet viste fodboldfans i København billeder af Kasper Hjulmand for at få en vurdering af landstrænerens sexappeal. Her er dommen: Pernille Pals, 52, Hellerup, Julia Polinna, 42, Berlin, Christina Rungstrøm Frandsen, 51, Frederiksberg Foto: Kenneth Meyer - Udenlandske trænere står i deres stramme suits og hvide skorter, og han går med sit hul under ærmet og er helt almindeilg nede på jorden fra Nordjylland, siger Christina Rungstrøm Frandsen (th.). Pernille Pals (tv.) mener, han er en af gutterne: - En af heltene. Julie Pollina fra Berlin holder meget med Danmark på grund af Hjulmand: - Han minder mig om en, jeg godt kan lide. Han er autentisk og menneskelig og et forbillede for et helt land. Ann Dorte Jakobsen, 59, Odense, og Tinna Bai, 36, Otterup Foto: Kenneth Meyer - Det er ligesom Brostrøm, ikke. Jo mere han var på fjernsynet, jo mere lækker blev han. Og da man fandt ud af, han var til mænd, var han ikke så spændende mere, vel, siger Tinna Bai, mens hendes mor ikke har nogen holdning til landstræneren. Cecilie Rasmussen og Emma Birk Hansen, 18, Holbæk, og Laura Bro Larsen, 18, Frederiksberg Foto: Kenneth Meyer - Vi kigger mere på spillerne. De er meget kønne mange af dem, er de unge kvinder enige om. Josefine Dons, 29, København Foto: Kenneth Meyer – Nu er jeg gift med en kvinde, men objektivt set er han vel en ganske pæn mand. Men hvis jeg skal være ærlig, synes jeg jo, han godt kunne steppe lidt op i sin påklædning. Nu har vi set spanieren spille, og deres træner står altså i hvid skjorte. Der kører Kasper Hjulmand lidt mere dansk stil, ikke. Vis mere Vis mindre

Flot mand

Taimi Pedesk fortsætter:

- Jeg tænker, at han er folkelig. Han har lukket op for den der lukkethed, der har været omkring landsholdet gennem tiderne, hvor det var rigtig svært at få interview ud til os.

I den måske mere overraskende afdeling af fans, der også sætter pris på landstrænerens ydre, finder vi 29-årige Mohammed Ammar fra Taastrup:

Mohammed Ammar, 29, Taastrup, leder i øvrigt efter en kæreste. - En, man kan putte med om aftenen, lyder håbet om pigen, der godt må kunne lide fodbold. - Det behøves ikke, men det vil være ekstra bonus. Foto: Kenneth Meyer

- Ja, jeg synes, han er en flot mand. Meget flot klædt og altid velsoigneret. Pæn mand, og jeg tror også, han har en flot kone og gode børn.

- Nogen mener, han bliver mere og mere tiltrækkende kamp for kamp?

- Han spreder i hvert fald noget charme over landsholdet, og så er han bare skidedygtig og en god taktiker. Han læser spillet. Og han reagerer med det samme, hvis der sker noget på banen. Det viser, hvor engageret i fodbold, han er.

Flere kommentarer om Hjulmands fortræffeligheder Kasper Hjulmand i sin slidte sorte lykketrøje. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix 'Er jeg vild med fodbold? Nej? Ser jeg det hele med ham? Ja!', lød det frembrusende ærligt fra en kvindelig kollega på Ekstra Bladet efter seneste sejr i Amsterdam. 'Jeg smelter, hver gang han er på. Hans måde at omtale spillerne på og hans skarpe vendinger mod UEFA - jeg er helt solgt på den mand', skriver en kvinde på Twitter. Også mændene tager også hatten af for Hjulmand: 'Jeg er en hetero cis mand, men Hjulmand ku være far til mit barn, hvis han ville', bemærker Thomas Nørskov, der blandt andet producerer podcasts. Vis mere Vis mindre

Synes I ikke han er pæn?

Også i den mere celebre virkelige verden bliver der lagt mærke til træneren for fodboldherrerne:

- Han er nydelig. Jeg sagde også til pigerne i lørdags 'Synes I ikke, han er pæn?, og de syntes da også, han var en pæn fyr, siger den landskendte blondine Janni Ree.

Janni Ree og veninderne er enige om, at landstræneren er en pæn mand. Foto: Emil Agerskov

Ifølge Janni Ree er landstrænerens sexappeal langtfra blevet mindre af, at det går godt for de danske drenge.

- Vi ser, at de vinder den ene kamp efter den anden, og hvor glad, han er. Jeg synes også, vi har lært ham mere at kende kamp efter kamp. Han virker sympatisk og sød, og man kan se, han er pavestolt, samtidig med, at han har en ydmyghed, når han takker publikum. Han siger 'tak til jer også' og 'vi kunne ikke gøre det uden jer'.

Den 51-årige tidligere Oddset-babe kan også komme i tanke om tidligere landstrænere, der har set godt ud.

- Ricardo (Richard Møller Nielsen, red.) var også en pæn mand, men Hjulmand er også lidt yngre, end de andre har været. Der er et eller andet over ham. Han har glimt i øjet og har charme.

Lykkeligt gift

Janni Ree har i øvrigt privat kommet sammen med den tidligere landsholdsspiller Jes Høgh. I dag er hun gift med rigmanden Karsten Ree, som hun på lørdag rejser til Spanien med.

- Jeg håber da, vi kan finde et sted at se fodbold, siger hun.

Tilbage på Ekstra Bladet i afdelingen af kvinder, der mest ser fodbold på grund af træneren, lyder et udbrud:

- Jeg er fuldstændig vild med ham, og jeg vil vide alt. Har han en kone, hvordan ser hun ud, er hun lækker?

Kasper Hjulmand er gift med Vibeke Hjulmand. Han stammer fra Djursland, hun fra Bornholm. De lærte hinanden at kende på Vejle Idrætshøjskole i 1992, har i år været gift i 21 år og har tre børn.

- Vi er stadig lykkeligt gift, sagde Kasper Hjulmand i august sidste år i et interview med Højskolebladet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med fru Hjulmand om den store interesse for hendes ægtemand. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra hovedpersonen selv.