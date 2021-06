Kamp om få dage: Sådan kommer de videre

Det danske landshold fik den værste forskrækkelse, man kan få, da Christian Eriksen svævede mellem liv og død. Heldigvis lever Danmarks nummer ti, men hændelsen kan sidde længe i kroppen, og landsholdet skal samle sig – i det omfang det er muligt – til en kamp om få dage.

Spillerne har ifølge DBU fået krisehjælp, og forbundet har taget de rigtige skridt, siger sportspsykologisk konsulent hos Team Danmark Anders Flemming Bendixen.

- DBU arbejder yderst professionelt, og de dygtige folk gør alt, hvad de kan. Der er hjælp til rådighed til spillerne. Spillerne har nok haft svært ved at sove. Så skal man have tunet sig ind på folk, for nogle er meget påvirket og andre er minde påvirket. Men alle har været igennem samme oplevelse, siger han fra sin position uden for landsholdsgruppen.

- Nogle har været tæt på, andre langt væk. Nogle er tæt på Christian, andre er længere fra ham i social sammenhæng, men alle har jo en relation til ham som dansk landsholdsspiller.

Det vil være en god ide at få talt om med en professionel eller en nær relation.

- Så kan det finde et andet leje, men der er ikke nogen garanti for, at det vil fylde mindre senere på ugen, siger Bendixen med henvisning til torsdag, hvor Danmark skal i kamp mod Belgien.

Foto: Lars Poulsen

Hvad gør man i den næste fase, hvor man skal spille en kamp?

- De vil formentlig indgå i nogle rutiner, der minder om dem, som de plejer. De vil gå igennem træning, videoseancer og andre ting, som de normalt ville gøre. De vil prøve at gøre, som de plejer, men med det her hængende over sig.

- Nogle rutiner kan blive udfordret undervejs, og der kan komme justeringer, der tager hensyn til situationen, men det virker til, at der er kompetente folk omkring til at lave de justeringer. Der er jeg fuld af fortrøstning.

- Men der vil være spillere som om fire dage er påvirkede, og det måske vil være endnu sværere at find det fokus og spille fodbold på det niveau. Der er ingen garanti for, at de ikke kan koncentrere sig om fire dage, men der er heller ikke garanti for det modsatte.

Kan man forestille sig, at man kan bruge en ’Vi spiller for Christian’-ånd op til kampen, eller er det for farligt at spille på det?

- Så skal det i hvert fald være noget, spillerne selv katalyserer. Det kan lægmandsfolk nok finde på at sige. Med det følger et endnu større pres, for hvad nu hvis man så taber kampen.

- Jeg håber, de kan finde et fokus til at spille kampen ud fra de omstændigheder, der nu er.

- Situationen kan ændre sig, og Christian kan få det meget bedre i mellemtiden. Selvom Torsdag er tæt på, så kan der ske meget, og det kan påvirke spillerne.

I Team Danmark arbejder de hele tiden på at være opdateret med nye viden omkring kritiske situationer, og der er en beredskabsplan til OL, hvis der skulle opstå noget lignende.