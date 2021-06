Kampen stoppet: Christian Eriksen storhyldet i Parken

Man må håbe, at Christian Eriksen havde åbnet vinduet fra stuen på Rigshospilalet, for lyden fra Parken må næste have fløjet de få hundrede meter på tværs af Fælledparken i den københavnske aftenvarme.

Da uret ramte minut ti blev Danmarks ti'er hyldet så det gav genlyd - ja, måske i hele verden.

Foto: Lars Poulsen

Spillet ophørte med stillingen 1-0 til Danmark. Og så blev der klappet til hænderne var røde og hvide af både belgiere og danskere, mens der stod 'Best wishes' på storskærmen. Det var ingen uenige i.

Til gengæld havde belgierne faktisk gang i et rimelig fint angreb, og der var lidt forvirring om, hvordan spilstoppet rent praktisk skulle udføres. Men det blev ved, at bolden blev på banen, og alle uden undtagelse holdt positionen og brugte hænderne i stedet.

Foto. Lars Poulsen

Før kampen var der også en overraskelse til Eriksen, da den ellers navneløse kæmpetrøje, som bliver brugt i forbindelse med åbningsceremonier ved EM, havde påskriften 'Eriksen'.

Kasper Hjulmand fortalte før kampen, at den danske stjerne ville se kampen - og at han nok ville have sin trøje på. Han var uden tvivl med holdet, selvom han ikke var der i fysisk forstand.

DBU meddelte fredag, at Christian Eriksen skal have indopereret en hjertestarter.

- Christian er helt afklaret med beslutningen, og planen er forelagt kollegaer nationalt og internationalt, som alle entydigt anbefaler det samme, lød de fra landsholdets læge Morten Boesen, der var blandt de første ved Eriksens side, da han faldt om lørdag aften mod Finland.

Følg med LIVE her