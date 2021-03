Kan blive historiske

Danmarks næste generation af fodboldstjerner står med en gylden mulighed for at nå kvartfinalen ved EM.

Og lykkes det danske U21-landshold at opfylde den drøm, kommer de formentlig samtidig til at skrive landsholds-historie.

For intet dansk U21-landshold har tidligere formået at gå gennem et gruppespil ved EM-slutrunden uden at tabe mindst én kamp.

De seneste tre slutrunder har Tyskland konsekvent pryglet de rød-hvide.

Denne gang ser det anderledes lovende ud.

Jacob Bruun Larsen og drengene står med maksimum-point, seks, inden den sidste gruppekamp i aften, og den formodet værste modstander er allerede overstået.

En historisk bedrift i sigte Danmarks U-21 nederlag i gruppekampe ved EM-slutrunder 2021 foreløbig 6 point efter to kampe… NUL nederlag. 2019 elimineret med 6 point. Taber åbningskampen til Tyskland 3-1. 2017 elimineret med tre point. Taber de to første gruppekampe til Italien 2-0 og Tyskland 3-0. 2015 elimineret fra semifinale. Henter 6 point i gruppen Taber til Sverige 4-1 i semi og til Tyskland 3-0 i gruppen. 2011 elimineret med tre point. Taber til Schweiz 1-0 i første gruppekamp og sidste kamp mod Island 3-1. 2006 elimineret med to point. Taber sidste gruppekamp til Ukraine 2-1. Vis mere Luk

Danmark åbnede EM med en defensivt storslået præstation mod Eduardo Camavinga, Odsonne Édouard og de andre franske stjerner.

Det taktiske mesterstykke blev fuldendt af et magisk opspil, hvor Jacob Bruun Larsen med kirurgisk præcision fandt Anders Dreyer til 1-0.

Åbningssejren over topseedede Frankkrig har givet Danmark et fantastisk udgangspunkt for videre avancement. Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix

Det har givet de rød-hvide et fantastisk udgangspunkt før sidste gruppekamp mod Rusland.

For russerne tabte midt i ugen deres opgør mod Frankrig med 2-0, og det betyder, at Danmark er videre hvis der hentes point mod russerne… ja, selv et snævert nederlag kan gøre det.

Her er kravet for videre avancement Sådan går Danmark videre Danmark vinder over Rusland Danmark spiller uafgjort med Rusland Danmark taber til Rusland med præcis ét mål (1-0, 2-1, 3-2) Island tager point fra Frankrig Sådan ryger Danmark ud Danmark taber til Rusland med to mål (3-1, 2-0, 4-1 o.s.v.) eller mere - samtidig med at Frankrig slår Island Vis mere Luk

Men den spekulation vil danskerne ikke høre på.

- Vi går efter at vinde kampen. Vores mindset skal være at vinde kampen. Vi skal spille vores form for fodbold i stedet for at gå ned og pakke os dybt ned, sagde anfører Victor Nelsson på pressemødet før den sidste gruppekamp.

- Det er vigtigt, at vi som hold griber det rigtigt an lidt á la mod Frankrig, hvor vi som hold står godt på banen og samtidig har vi vores perioder med bolden, hvor vi laver lækkerier, siger Victor Nelsson og beskriver kravet til de danske drenge.

- En god, moden og disciplineret indsats.

