Kan blive stort problem

- Det er vigtigt, spillerne optræder på så højt et niveau som muligt, siger Kasper Hjulmand om den situation, at fire mulige landsholdsspillere nu er rykket ned

Hvis drømmene om landsholdet skal være intakte, kan det godt være, at fire af de spillere, som er på sigtekornet hos Kasper Hjulmand, skal til at finde sig en ny klub her i sommerpausen.

For udsigterne til at blive udtaget til landsholdet stiger ikke ligefrem, når man optræder på anden klasse.

Fire aktuelle landsholdsspillere – Oliver Christensen, Victor Kristiansen, Rasmus Nissen og Martin Braithwaite – er alle rykket ned. Og det er ikke godt for karrieren, hvis Hjulmand skal have dem med i sin trup.

Rasmus Nissen Kristensen skal måske væk fra Leeds, som skal i gang med en stor sommeroprydning. Foto: Lars Poulsen.

Aktuelt har både Rasmus Nissen og Martin Braithwaite fået genvalg til truppen til de to kampe mod Nordirland og Slovenien, mens der ikke er blevet plads til Oliver Christensen og Victor Kristiansen.

- Det er altid bedst at optræde på højeste niveau. Og når man er rykket ned, vil der altid være en risiko for, at man bliver overhalet af andre, siger Kasper Hjulmand og sender derved et klar signal til de fire nedrykkere.

Mens det er uklart, hvad der sker med Martin Braithwaite og Oliver Christensen, så har Victor Kristiansen meldt klart ud.

Han er klar til en sæson på anden klasse.

Victor Kristiansen er klar til en sæson på anden klasse. Og det svækker hans muligheder for at komme på landsholdet i det kommende år. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix.

- Jeg er Leicester-spiller, og det er jeg virkelig stolt over. Det er en stor klub, og de har givet mig så meget. Nu venter jeg bare på at gøre mit bedste i Championship, så vi kan komme tilbage i Premier League, har han sagt til Viaplay.

Rasmus Nissen kom til Leeds fra Salzburg, men efter blot én sæson kan han være på vej væk fra klubben, hvor der nu venter en stor sommeroprydning ovenpå nedrykningen.

Det er ikke befordrende for 32-årige Martin Braithwaites landsholdskarriere, hvis han vælger at blive i Espanoyl, der rykkede i den næstbedste spanske række. Han tegnede sidste år en treårig aftale, der altså først udløber i 2025.

Kasper Hjulmand samler sin landsholdstrup mandag i Helsingør.