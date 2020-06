Kan du kende ham?

Når det rumænske U21-landshold i fodbold møder Danmark i november for at spille sidste kamp i EM-kvalifikationen, er det med Adrian Mutu på bænken.

Den skandaliserede stjerne overtager tjansen som landstræner for stortalenterne og ligner en mand, der omsider er kommet ud på den anden side.

Væk fra skandalerne, kokainen, de mislykkede ægteskaber og playboy-tilværelsen.

Det er ikke mere end et par år siden, han efter et utal af domme og appeller endegyldigt af den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg blev dømt til at betale Chelsea kompensation for sin positive kokain-test, og det er tvivlsomt, om Mutu har de mange millioner, der skal til, men verden er et andet sted i dag for den 41-årige tidligere stjerne.

- Jeg kom tilbage og spillede bedre end før og beviste overfor alle, at unge spillere, der har begået fejl, skal have hjælp. De skal ikke dømmes og ødelægges.

- Jeg har været igennem nogle hårde tider men er kommet tilbage stærkere. Hvis en af mine spillere begår en fejl, vil jeg bede dem tage ved lære af det – ikke gentage det, sagde han for nylig til BBC.

Udvid boksen herunder, og læs om alle Mutus skandaler - blandt andet har han på et tidspunkt suget blod fra en pornostjerne ...

Kokain, blodsugning og de andre skøre sager Kæmpe kontrakt med Chelsea

Det emmer alt sammen af ro, fryd og gammen. Et kærkomment paradoks for et menneske, der siden det stormombruste og skandaleprægede ophold i Chelsea 2003-2004, har tiltrukket sig så meget opmærksomhed af de forkerte grunde, at det ville have fået andre til at knække. Efter at have scoret sig igennem ophold i Verona og Parma, skrev han som en af de første spillere kontrakt med Chelsea, efter Roman Abramovich havde købt klubben. En stor kontrakt der forpligtede. Han scorede nogle mål i sin første sæson – blandt andet mod Lazio i Champions League, to mod Tottenham i Premier League samt sejrsmålet i en vigtig 1-0-sejr ude over Everton. Sæson nummer to var kun lige kommet i gang, da han blev testet positiv for kokain. Et i forvejen dårligt forhold til manager José Mourinho var omgående smadret, og Mutu fik syv måneders karantæne af det engelske fodboldforbund. I skam og vanære forlod han engelsk fodbold i januar 2005 til fordel for italiensk fodbold, hvor Juventus sikrede sig ham på en femårig aftale. Han scorede 11 mål i 46 kampe for Den Gamle Dame i 2005-2006-sæsonen, hvilket fik Fiorentina til at købe ham fri. Og så fik han gang i målene igen. Røg i karantæne Han scorede henholdsvis 16, 17 og 13 mål i de følgende tre Serie A-sæsoner, inden han halvvejs inden i 2009-2010-sæsonen blev taget i en dopingtest efter en pokalkamp. Ni måneders karantæne endte med seks måneder, men Fiorentina suspenderede ham efterfølgende for siden at tage ham til nåde, da han offentligt havde undskyldt. Slutningen I sommeren 2011 kom han til Cesena, hvor han scorede nogle mål, inden Cesena rykkede ud af Serie A. Franske Ajaccio havde ham på kontrakt et par sæsoner, hvor især den første var rimelig. Men herefter er det gået ned ad bakke sportsligt. Han har ikke, så vi ved, været i disciplinære problemer siden dopingsagen i Italien, og efter ophold i rumænske Petrolul, indiske Pune City og endelig Targu Mures i hjemlandet, blev støvlerne lagt på hylden i 2016. Kvinderne Hen ad vejen er Mutu blevet far til fire børn med tre forskellige kvinder. Der var en sag om fysisk overfald på hans første hustru, Alexandra Dinu, en rumænsk tv-vært. Det var omkring tiden, hvor han ankom til England. De anklager blev siden droppet, men opmærksomhed fik parret nu meget af. Da havde han allerede været involveret med en pornoskuespiller i hjemlandet, hvis blod, er det siden blevet fortalt, han sugede og drak. Så ved man virkelig, at man er i Rumænien. Så datede han den israelsk-amerikanske tv-stjerne Moran Atias. Det varede nogle måneder. Han fandt sammen med den dominikanske model Consuelo Matos López, og det viste sig at være lykken. De blev gift, fik to børn og levede sammen i mange år. I dag er de dog blevet skilt, og Mutu har i stedet fundet sammen med Sandra Bachici. Hun er en tidligere Miss Rumænien, og de har sammen fået en søn.

Åbnede med nederlag til Danmark

Adrian Mutu overtager jobbet efter sin tidligere landsholdskollega Mirel Radoi, der førte holdet frem til semifinalen ved U21-EM sidste sommer efter sejre på 4-1 og 4-2 over Kroatien og England, inden tyskerne viste sig at være for stor en mundfuld.

I den efterfølgende EM-kvalifikation er det også blevet til målrige sejre over Ukraine, Nordirland og Finland. Men rumænerne åbnede dog med et 1-2-nederlag til Danmark i Aalborg. Radoi er imidlertid blevet udnævnt til ny cheftræner for A-landsholdet, hvilket har givet plads til Mutu.

- Mine ambitioner som træner er ikke mindre end dem, jeg havde, da jeg spillede selv. Jeg ville altid være bedre og bedre. Også som træner, og mit mål er en dag at blive rumænsk landstræner, siger han med henvisning til Mirel Radois job.

Hans trænererfaring er endnu begrænset. Han reddede lige præcis FC Voluntari fra nedrykning fra landets bedste række i 2018 men blev fyret kort efter. Derefter har han trænet et reservehold i Emiraterne.

Den rette mand

Og nu er han altså klar til et helt nyt kapitel af sit liv.

- Jeg tror, at jeg er den rette mand til jobbet, for jeg ved, hvad der sker, når en spiller har problemer med disciplinen, har han sagt.

Første opgave for ham som U21-landstræner bliver udekamp mod Finland. Siden følger udekampe mod Malta og Ukraine, inden rumænerne slutter med to hjemmekampe mod Malta og Danmark. Mutu og co. skal levere varen, for de halser allerede fem point efter suveræne Danmark, der har vundet alle fem kampe indtil videre.