Kan få store konsekvenser for danske fans

Hvis kampene ved EM i fodbold bliver flyttet, risikerer fans, at de ikke kan få refunderet deres billetter

Der var rift om billetterne til de danske EM-kampe i København, da de i sin tid blev sat til salg.

Men nu kan fodboldfans fra Danmark og andre lande ende med en lang næse, hvis Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) beslutter at flytte kampe ved mesterskabet.

Det skriver sportsmediet The Athletic.

EM blev lanceret som en stor europæisk folkefest fordelt på 12 værtslande, men coronapandemien har besværliggjort den plan.

Det er endnu ikke bekræftet endegyldigt, hvordan turneringen kommer til at løbe af stablen.

Fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU) Peter Møller sagde i podcasten 'Landsholdslejren' tidligere i januar, at 'alle scenarier er i spil', når det gælder afviklingen af det kontinentale mesterskab.

Torsdag opdaterede UEFA sine retningslinjer for refundering af billetter. Af dem fremgår det, at fans kan ansøge om at få pengene refunderet frem til 26. januar.

Herefter kan det ikke nødvendigvis lade sig gøre, selv om kampen skulle blive flyttet til et andet land.

Ifølge UEFA's retningslinjer er en billet stadig gyldig, hvis en kamp bliver flyttet tidsmæssigt eller geografisk som følge af force majeure, som en coronapandemi hører under, og der er plads på stadion.

Men kun hvis kampen aflyses, bliver spillet for lukkede døre eller på et stadion med begrænset kapacitet, kan fans få pengene igen efter 26. januar.

- Bestemmelsen om flytningen af kampen beror på, om Uefa vurderer, at billetten er gyldig til det nye stadion. UEFA vil tage med i overvejelserne, om der er tale om en rimelig rejseafstand fra det originale stadion, når beslutningen træffes, skriver UEFA i et svar til The Athletic.

Hos DBU har man ikke opgivet drømmen om et fyldt Parken til de tre danske gruppekampe mod Finland, Belgien og Rusland.

Da Sundhedsstyrelsen i sidste uge fremlagde en plan om, at alle danskere, som ønsker det, kan være vaccineret i slutningen af juni, blev det modtaget med glæde hos DBU-direktør Jakob Jensen.

- Det er klart, at vi selvfølgelig håber på, at vi kan få fulde huse, at vi kan få en fantastisk folkefest i Parken og hele Danmark. Samle hele Danmark om vores landshold. Om det så lader sig gøre, det må vi tage bestik af, når vi nærmer os, sagde han til DR.

Det vides endnu ikke, hvornår UEFA træffer en endelig beslutning om afviklingen af EM.

Foruden København skal Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam, München, Rom, Sankt Petersborg, Bukarest, Budapest, London og Baku efter planen være værtsbyer for EM.

EM er sat til at begynde 11. juni. Finalen spilles 11. juli.

