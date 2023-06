Kan han blive Hjulmands joker

Landstræner Kasper Hjulmand udtager tirsdag sin trup til de forestående landskampe - en ukendt dansker viser skarp målform, men spørgsmålet er, om det er nok til at komme med

Når Kasper Hjulmand tirsdag sætter navne på sin landsholdstrup til de to forestående kampe mod Nordirland og Slovenien, dukker mange velkendte navne op.

Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Christian Eriksen. Det bliver formentlig også et gensyn med Yussuf Poulsen, der var ude af landsholdstruppen i marts til kampene mod Finland og det pinlige nederlag i Kasakhstan.

Christian Eriksen spillede sin seneste landskamp, da Danmark tabte til Australien og røg ud af VM. Nu kommer han tilbage i truppen igen, efter han var skadet i marts. Foto: Jens Dresling

Når det kommer til angrebet, står Rasmus Højlunds position som førsteangriber ikke til diskussion. Men hvis landstræneren griber til det overraskende og uventede valg, kan en ukendt dansker komme i spil.

For ser vi alene på målformen, så kan Kasper Hjulmand ikke komme uden om Mileta Rajovic.

Mileta hvad for noget, tænker mange sikkert.

Men det er en 23-årige angriber, der i den grad viser målform for sin klub.

Han er lige nu den ukendte dansker med stor succes på grønsværen.

Kasper Hjulmand med den bekymrede mine efter 2-3-nederlaget til Kasahkstan. Tirsdag udtager han sin trup til de to forestående kampe. Der er ingen tvivl om, at landstræneren med sin grundighed kender alt til Mileta Rajovic succes i Sverige. Foto: Claus Bonnerup

23-årige Mileta Rajovic skiftede i vinter fra Næstved til Kalmar efter ni scoringer i 15 kampe. Kalmar betalte lidt over to mio. kr. for angriberen, der har taget den svenske liga med storm.

12 scoringer i 15 kampe i foråret fortæller alt om den skarphed og succes, som han høster for tiden.

Hvis man kender landstrænerens grundighed, står navne Rajovic helt sikkert et eller andet sted på hans liste.

Spørgsmålet er bare, om Hjulmand vil se mere fra Rajovic, før han tør give ham chancen.

- Jeg er en angriber, der kan lave mål. Det skal ikke lyde arrogant, men jeg føler faktisk, at jeg har lidt af det hele. Jeg har altid haft selvtillid, men kender også mine styrker og svagheder og arbejder hårdt for at udvikle mig, forklarer Mileta Rajovic, der er født og opvokset i Danmark.

Mileta Rajovic, der her ses sammen med holdkammeraten Simon Skrabb (med mikrofon). Rajovic har på kort tid udviklet sig til en profil i den bedste svenske fodboldrække. Foto: Patric Söderström/Ritzau Scanpix

- Det er gået godt, fordi jeg har arbejdet hårdt for det, og fordi holdet gør det godt. Jeg har egentlig altid scoret mange mål, men det har bare været på lavere niveau.

- Først var det 2. division, så skridtet op til 1. division og nu til Sverige. Det har ikke været så svært, synes jeg, for på det her niveau spiller jeg med spillere, der kan se de løb, jeg laver, og det giver mig tro på, at næste skridt op også vil kunne gøre mig endnu bedre.

- Jeg har nok altid følt, at jeg har haft niveau til mere, det føles naturligt for mig, siger Mileta Rajovic, der sætter ord på sig selv om angriber.



Drømmer stort

- Jeg er blevet endnu bedre til de ting, jeg var god til i forvejen: Spil med ryggen mod mål, skarpere afslutninger. Jeg timer mine løb godt ind i feltet og arbejder hårdt for at blive endnu bedre. Jeg har udviklet mig personligt ved at flytte til udlandet, og fodboldmæssigt har jeg flyttet mig godt fra første dag. Jeg føler, jeg hele tiden rykker mig, tilføjer Rajovic, der har en drøm om det danske landshold.

- Det har altid været en drengedrøm for mig. En fjern drøm, der måske er kommet lidt tættere på, fordi jeg nu spiller på et højere niveau og scorer mål, forklarer han.

Han blev solgt fra Næstved til Kalmar, selv om der også var klubber fra Superligaen, der bankede på døren, men de blev afvist.

- Kalmar havde fulgt mig længe. De ville satse på mig og kom med den mest spændende pakke. Jeg følte, det var det rigtige skridt, pointerer han.

Mileta Rajovic har scoret 12 mål i 15 kampe og vist træfsikkerhed efter skiftet fra Næstved til Kalmar. Foto: Patric Söderström/Ritzau Scanpix

Fortsætter scoringsfrekvensen kan opholdet i Kalmar blive kortvarigt.

- Selvfølgelig har jeg drømme om de største ligaer, og det håb har da fået mere power, når det går godt på et højere niveau. Men mit fokus er kun på Kalmar, hvor jeg er glad for at være, siger Mileta Rajovic.

Her er oversigten over, hvor træfsikre Kasper Hjulmands angrebsmuligheder har været på banen i år:

