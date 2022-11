Kan ikke rejse til Qatar under forhandlinger

Så længe der kun er en fungerende regering, kan Danmark ikke blive politisk repræsenteret ved VM i Qatar.

Det siger fungerende kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til Politiken.

- Jeg er kun fungerende kulturminister og kan i den egenskab ikke rejse, siger hun og bekræfter, at Danmark ikke kan repræsenteres på ministerniveau, så længe regeringsforhandlingerne er i gang.

Og til spørgsmålet om hvorfor klimaminister Dan Jørgensen så kan deltage i klimatopmødet COP27, lyder forklaringen:

- Der er meget stor forskel på at deltage med nationale interesser. Vi deltager også i rådsmøder i EU, men med en afdæmpet linje, siger Ane Halsboe-Jørgensen til Politiken.

Fungerende kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) mener ikke, at Danmark kan blive officielt repræsenteret med en eller flere ministre ved VM i Qatar, før der er en ny regering. (Arkivfoto). Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Hun tilføjer, at hun mener, at det handler om, hvorvidt det vil skade Danmark ikke at være til stede, og Ane Halsboe-Jørgensen mener ikke, at man kan sige, at det skader Danmark ikke at være repræsenteret ved en sportsbegivenhed.

Direkte adspurgt om det betyder, at Danmark ikke bliver repræsenteret, hvis der ikke er dannet en ny regering inden Danmarks første fodboldkamp mod Tunesien 22. november, svarer hun ja.

Ekstra Bladet har de seneste dage forsøgt at få et interview med Ane Halsboe Jørgensen om sagen.

Det har længe været til debat, hvorvidt kongehuset eller danske ministre skal repræsentere Danmark ved VM. Det skyldes, at værtslandet Qatar har fået kritik for brud på menneskerettigheder.

Kongehuset oplyser onsdag til Politiken, at det ikke vil kommentere Ane Halsboe-Jørgensens udtalelser og henviser til en udtalelse i oktober.

Dengang oplyste kongehuset, at det følger regeringens officielle linje, og at der endnu ikke er taget stilling til, hvorvidt kronprins Frederik deltager.

Det danske fodboldlandshold spiller sin første kamp 22. november. De næste kampe er 26. november og 30. november.

