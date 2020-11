Kan tangere utrolig rekord

Sergio Ramos kan onsdag aften få sin 176. kamp for Spanien og tangere Gianluigi Buffons europæiske rekord - spanieren nærmer sig også verdensrekorden

Sergio Ramos har mange fjender, men skiftende spanske landstrænere har altid elsket den kontroversielle forsvarsspiller fra Real Madrid.

Ramos har i 15 år været blandt de første på holdkortet hos 'La Furia Roja', og onsdag aften kan den 34-årige hardhitter tangere en utrolig rekord.

Får Sergio Ramos spilletid i testkampen mod Holland, vil han tangere Gianluigi Buffons europæiske landskampsrekord.

Den legendariske italienske målmand nåede at spille 176 gange for sit land, inden han i foråret 2018 trak sig fra landsholdsscenen.

Sergio Ramos starter næppe inde i Amsterdam, da der er tale om en venskabskamp.

Men ifølge de spanske medier vil landstræner Luis Enrique efter alt at dømme give sin forsvarsstyrmand med tanke på netop landskampsrekorden.

Spanien har senere på måneden to kampe i Nations League mod henholdsvis Schweiz og Tyskland, og i de kampe ligner Sergio Ramos en starter.

Han kan dermed inden for den næste uges tid nå op på 178 landskampe, og hans næste mål vil utvivlsomt være at snuppe verdensrekorden.

Den indehaves af egypteren Ahmed Hassen, men er inden for rækkevidde.

Hassan spillede 184 kampe for sit land, men har for længst stoppet karrieren.

Sergio Ramos fik debut for Spanien tilbage i 2005 og har vundet EM to gange og VM en enkelt gang. Hans plan er at fortsætte på landsholdet frem til og med VM-slutrunden i 2022 i Qatar.

Han har derfor alle muligheder for som den første spiller at nå utrolige 200 landskampe.

Onsdagens forside på AS

Et par af de spillere, der ligger foran Ramos på listen, er fortsat aktive, men de har ikke spillet landskampe i 2020.

I virkeligheden er Cristiano Ronaldo nok Sergio Ramos’ værste konkurrent, når det gælder verdensrekorden.

35-årige Ronaldo er foreløbig noteret for 167 kampe for Portugal.

