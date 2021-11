Kan vinde stor pris for Eriksen-hyldest

Det berørte en hel fodboldverden, da de finske tilskuere i Parken først råbte 'Christian!', og de danske svarede med 'Eriksen!', efter landsholdsstjernen var faldet om med hjertestop under EM-kampen i sommer.

Nu kan begge parter vinde en pris for deres gestus.

Det er den såkaldte The Best FIFA Fan Award, som verdensforbundet uddeler i forbindelse med, at det også kårer årets bedste spiller, bedste målmand og sætter årets hold i verden.

- Mens EM-tilskuerne ventede på nyt om Christian Eriksens helbred, fandt fans fra begge hold sammen i en følelsesladet hyldest. Finske fans råbte 'Christian!', og danske tilhængere svarede med 'Eriksen!', skriver FIFA i sin begrundelse for nomineringen.

De to øvrige nominerede til fanprisen er de tyske fodboldtilhængere, der samlede penge, mad og andre fornødenheder ind til de ramte af oversvømmelserne i landet tidligere på året, og den 11-årige britiske pige Imogen Papworth-Heidel, som samlede penge ind til landets frontpersonale.

Hyldesten og opbakninge til Christian Eriksen var enorm. Her til kampen mod Belgien. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

De danske og finske fans er ikke de eneste, der er nomineret til en The Best-pris for deres handlinger i forbindelse med Eriksens hjertestop. Det er også det danske landshold og dets lægestab.

- Den danske lægestab og spillerne reagerede heroisk, efter Christian Eriksen kollapsede i deres EM-kamp og gav Eriksen hjertemassage, dannede en cirkel af holdkammerater for at skærme fra kameraer og trøstede Eriksens hustru, skriver FIFA i sin begrundelse.

De andre nominerede til FIFA Fair Play Award er Claudio Ranieri, der fik sit Sampdoria-hold til at hylde mestrene Inter med en æresport forud for en Serie A-kamp, og Celtics Scott Brown, der støttede Rangers' Glen Kamara, der havde været udsat for racisme.

Kasper Schmeichel er også nomineret til en The Best-pris. Det kan du læse mere om her