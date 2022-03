Kane sørger for engelsk sejr over Schweiz

Harry Kane blev endnu engang dagens mand i skysovs for England, da Tottenham-stjernen sammen med sine landsmænd tog imod Schweiz i en testkamp på Wembley.

Med et mål på straffespark blev Kane matchvinder i den engelske sejr på 2-1.

Scoringen gør, at Kane nu er oppe på 49 landsholdsmål. Det gør ham sammen med legenden Bobby Charlton til den næstmest scorende nogensinde på det engelske landshold. Kun Wayne Rooney har med 53 mål lavet flere.

Kane har lavet sine 49 mål i 68 kampe.

Det var Schweiz, der åbnede målscoringen, da Breel Embolo cirka midtvejs i første halvleg headede et indlæg fra Xherdan Shaqiri i mål. Schweiz tog teten, men fik kastet en spand kold vand i hovedet lige inden pausen.

Her bragede Luke Shaw bolden ind efter et schweizisk boldtab lige udenfor eget felt. Dermed stod der altså 1-1 efter de første 45 minutter.

Efter en forholdsvis begivenhedsløs anden halvleg kom England foran med cirka et kvarter tilbage. På et straffespark, som blev dømt efter et VAR-tjek, scorede Harry Kane det, der altså endte med at blive vindermålet.

Tidligere lørdag var Kroatiens viceverdensmestre i aktion i en testkamp. Luka Modric og co. spillede 1-1 med Slovenien, der udlignede i kampens tillægstid.

Belgien spillede 2-2 med Irland. Senere lørdag tager Spanien imod Albanien, mens Tyskland skal spille mod Israel. Danmark møder Holland i Amsterdam.