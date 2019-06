Kaos og undergang: - Psykologisk traume

Ikke siden 1993 har Argentina vundet Copa America, og det ser heller ikke ud til at ske i år.

I hvert fald ikke hvis man baserer Argentinas styrke ud fra den første kamp ved dette års Copa America, hvor Colombia vandt 2-0. Argentina skal natten til torsdag dansk tid møde Paraguay.

Viasats fodboldkommentator Niels Christian Frederiksen kalder Argentinas problemer for komplekse og ser flere årsager til den manglende succes.

- Noget af det er psykologisk, fordi presset nu simpelthen er så stort, at de nærmest synes, at alt er imod dem.

- De to sidste gange var de i finalen i Copa America og tabte til Chile på marginaler, hvor Gonzalo Higuain brændte store chancer, og det samme skete i VM-finalen i 2014.

- Det er virkelig en stor psykologisk hurdle, som de skal hen over, når de endelig kommer frem til de kampe, siger Frederiksen.

I stedet for to-tre store titler i de senere år står Argentina med ingenting - i en periode med verdens måske bedste fodboldspiller, Lionel Messi, på holdet.

Artiklen fortsætter under billederne

Lionel Messi har endnu ikke ført Argentina til hverken triumf i Copa America eller VM. Foto: Juan Mabromata/Ritzau Scanpix

Argentina er vant til nedtur. Foto: Juan Mabromata/Ritzau Scanpix

Argentina vandt dog OL-guld i 2004 og 2008 - den seneste med Messi på holdet.

Men OL-titlerne tæller ikke på samme måde, som da Diego Maradona hentede VM-guldet hjem til Argentina i 1986.

- Messis sidste skud i bøssen var VM i Rusland. I den tid, Messi har været med, er det argentinske landshold blevet ringere og ringere, selv om de var i finaler i 2014, 2015 og 2016, siger Frederiksen.

Han peger på, at Messi har boet uden for Argentina, siden han var 13 år og ikke har ikke de lederegenskaber, som Maradona havde.

- Messi kan ikke bære det hele selv. Så siger de: Det kunne Maradona. Ja, men der er forskel på Maradona og Messi. Maradona var barn af fattigdom og født på en losseplads i bogstaveligste forstand.

- Maradona spillede heller ikke på et godt landshold, selv om det var bedre end det nuværende. Maradona trak ene mand Argentina i to VM-finaler, siger Frederiksen.

Øv-øv-øv. Foto: Raul Arboleda/Ritzau Scanpix

Asker Hedegaard Boye, der er journalist på Weekendavisen, mener, at argentinsk fodbold står i et vadested.

- Det er hverken et særligt hårdt spillende, kynisk og resultatorienteret mandskab eller et særligt seværdigt, sprudlende og kreativt mandskab.

- Mest af alt minder det om en flok spillere, der går rundt og spiller deres eget spil og lader det være op til Messi at skabe det ekstraordinære, siger Boye.

Han overværede nogle af Argentinas kampe ved VM i 2018 og mener, at krisen har sat sig i hovederne og benene på spillerne.

- Det er virkelig et nationalpsykologisk traume. Man kan fornemme, at der hersker sådan en undergangsstemning. Det billede, omverdenen og argentinerne selv har, er kaos og negativ omtale.

- Og så bliver det en forbandelse, fordi psykologien spiller så meget ind, forklarer han.

Messis magiske milepæl: Så vild er han

Viasats fodboldekspert Kenneth Emil Petersen kommenterede Argentinas åbningsnederlag, hvor holdet i perioder blev spillet ud af banen af Colombia.

- Alt i alt var det en skuffende indsats. Også fordi man bliver ved med at have de her forventninger til Argentina. Hele tiden.

- Og Argentina har jo også været tæt på, det skal man ikke glemme. Både ved VM og Copa America. Men der er en eller anden forbandelse over dem, siger Kenneth Emil Petersen.

- De har så mange profiler, men hold op hvor de blegner fuldstændigt, når de spiller for landsholdet. Det er spillere, der gør det helt fantastisk i deres klubber, men på landsholdet har de store problemer.

- Man sidder og undrer sig over, at en spiller som Messi ikke er mere toneangivende, siger han.

Den tidligere AaB- og OB-forsvarskrumtap peger også på et svagt og ustruktureret forsvar som Argentinas akilleshæl.

- De har defensive problemer. I forsvaret har de ikke de helt store verdensstjerner. Det er Nicolás Otamendi, der skal være lederen. Og han er lidt en tikkende bombe.

- Man ved aldrig, hvad man får fra ham, andet end at han er overaggressiv og laver nogle vilde frispark. Han har nogle fine aktioner ind imellem, men det kan være fra himmel til helvede, mener Kenneth Emil Petersen.

Argentina møder Paraguay torsdag nat klokken 02.30, inden Qatar venter i den sidste gruppekamp.

