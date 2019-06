Kaos ved U21-EM: To spillere smidt af storhold

Sådan kan Danmarks U21-landshold komme i EM-semifinalen

Der er mange brikker i U21-semifinalepuslespillet, så hold tungen lige i munden, når du læser videre.

Med Spaniens og Italiens sikre sejre ovre henholdsvis Polen og Belgien i sidste runde i gruppe A ved U21-EM i fodbold, blev vejen til en semifinale noget sværere for Danmark.

En sejr over Serbien søndag aften er ikke nok. Der skal bruges flere mål. Formentlig. For der kan være et meget spinkelt håb om en dansk gruppesejr og dermed avancement som etter.

Følgende ting skal gå i opfyldelse, hvis Danmark skal i semifinalen:

* Step 1:

Danmark skal selv besejre Serbien med minimum tre mål for at overhale Italien i regnskabet om at være bedste toer.

En dansk tremålssejr vil betyde, at både Danmark og Italien har seks point og plus tre i målscore, men Danmark vil have scoret et mål mere og dermed overhale værtsnationen.

* Step 2:

Ud over ovenstående har Danmark også brug for hjælp i gruppe C. Spiller Frankrig og Rumænien uafgjort mandag, ender de begge på syv point, og så er det slut for både Danmark og Italien. Så bliver Frankrig bedste toer.

Vinder Rumænien, vil Frankrig ende på seks point og med en dårligere målscore end Danmark eller Italien. Så kommer Danmark eller Italien videre afhængigt af udfaldet af step 1.

Vinder Frankrig, skal Danmark overgå Rumæniens målscore, som efter de to første kampe lyder på 8-3. Så vinder Danmark 3-0 mod Serbien, som er minimumkravet i forhold til regnskabet med Italien, skal Rumænien også tabe 0-3 til Frankrig. I og med Rumænien har scoret otte mål, skal Danmark reelt hente seks mål i målscore, fordi rumænerne vil være bedst på antal scorede mål i tilfælde af ens måldifference ved dansk sejr på 3-0. Alternativt skal Danmark vinde en tremålssejr med mange mål i, hvis holdene ender lige på målscore.

* Den meget optimistiske:

Skulle alt ovenstående glippe, er der faktisk en meget spinkel chance for, at Danmark kan vinde sin gruppe med det helt rigtige resultat i opgøret mellem Østrig og Tyskland.

Vinder Danmark over Serbien uanset cifre, mens Østrig slår Tyskland med præcis 2-0, vinder danskerne faktisk gruppen og stryger dermed i semifinalen.

Forklaring: Hvis to eller flere hold ender på samme pointtal i gruppen (her vil Danmark, Østrig og Tyskland alle ende på seks point), så kigger man på de indbyrdes kampe mellem de tre hold. Her vil alle have en sejr og et nederlag indbyrdes. Alle vil samtidig have en måldifference på nul indbyrdes. Men Danmark vil have scoret fire mål i indbyrdes kampe, hvor de andre vil have tre mål, og derfor ender Danmark i givet fald som gruppevinder.

Kilde: UEFA