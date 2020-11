Kaotiske dage venter landsholdet

Det er stadig uklart om danskerne i England får lov at være med søndag - de ni isolerede spillere kan først træne med fredag

2-0 sejren til et reservespækket dansk landshold over Sverige var en fin sejr for Ebbe Sand, der vikarierede som landstræner, fordi både Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst sad i coronakarantæne.

På en aften, hvor danskerne var bedst, fik hele otte spillere debut på landsholdet, der nærmest stillede med et forstærket ligalandshold på Brøndby Stadion, hvor Jonas Wind og debutanten Alexander Bah kom på måltavlen.

- Det var en imponerende og overbevisende præstation. Chancefordelingen hed 16-7, og boldbesiddelsen var 63-37.

- Jeg letter på hatten for de otte debutanter, som leverede en flot præstation, siger Ebbe Sand, der erkender, at stemningen i omklædningsrummet var rigtig god, selvom det 'kun' var en testlandskamp.

Foto: Lars Poulsen

Meget er stadig usikkert

Nu begynder forberedelserne til søndagens Nations League kamp mod Island i Parken. Og det starter lettere kaotisk, fordi mange ting stadig er uafklaret for landsholdet.

Ingen ved, om de syv danskere i England får lov at rejse til Danmark, fordi situationen stadig er den, at de skal i 14 dages karantæne, når de kommer hjem til England fra Danmark. Det er kravet indtil videre fra de engelske myndigheder.

De ni landsholdsspillere, der har siddet i isolation siden mandag, må først deltage i landsholdstræningen igen på fredag.

De ni spillere skal testes fredag på fjerdedagen. Og så bliver de for en sikkerheds skyld testet igen på sjettedagen - søndag.

Torsdag møder anfører Simon Kjær og Daniel Wass op i landsholdslejren.

- Nu må vi have et overblik, før vi kan sige, hvem vi beholder, og hvem vi sender hjem, siger Ebbe Sand.

Fem cleansheet i træk Kasper Hjulmand har fået en superstart som dansk landstræner. Efter de første seks landskampe er status fire sejre, én uafgjort og ét nederlag. Målscoreren er 10-2 og faktisk har Danmark holdt nullet de fem seneste landskampe. Her er de første seks kampe under Kasper Hjulmands ledelse: Danmark – Belgien 0-2 Danmark – England 0-0 Danmark – Færøerne 4-0 Island – Danmark 0-3 England – Danmark 0-1 Danmark – Sverige 2-0 Næste opgave er på søndag i Nations League, hvor Island venter i Parken.

