Kaotiske scener: Fans går amok før EM-finalen

Englands EM-værtsskab har været udsat for megen kritik i kølvandet på semifinalen mod Danmark, og nu gentager fortællingen sig i forbindelse med turneringens sidste kamp.

For selv om UEFA allerede har tilddelt værterne en økonomisk straf grundet dårlig opførsel og uroligheder, har nogle af de engelske fans tilsyneladende ikke lært lektien endnu.

Som optakt til braget mellem England og Italien har flere britiske fans således stormet Wembley, alt imens vagter forgæves forsøgte at holde dem bag barrikaderne.

På de sociale medier findes flere billeder og videoer, der er blevet delt i massevis, hvor det ses, hvordan trykket fra mængderne bliver for stort, og adskillige fans får held med at løbe forbi vagterne til nationalarenaen.

Flere blev bremset på brutal vis, men andre havde held med at komme igennem forsvaret.

I en officiel erklæring bekræfter en talsmand fra Wembley over for BBC, at der er kommet personer ind, som ikke havde billet til kampen.

- Der var en overtrædelse af sikkerhedsforanstaltningerne, og en lille gruppe af mennesker kom ind på stadion. Vi arbejder nu tæt med stadionpersonalet og sikkerhedskorpset for at få disse personer fjernet. Alle, der er inde på stadion uden en billet, vil blive bortvist, lyder det.

Også i Londons gader har der været kaos. Allerede tidligt på dagen har alkohol strømmet ned i de engelske ganer, og det har utvivlsomt haft indflydelse på dømmekraften flere steder. I negativ forstand vel og mærke.

Der er blevet kastet med flasker ved flere lejligheder, ligesom meldinger om hærværk også har været beskrevet i engelske medier.

Klokken 21 blev kampen fløjtet i gang af dommer Björn Kuipers, men ude i bybilledet havde roen ingenlunde sænket sig. Særligt på Trafalgar Square i det centrale London herskede kaos.

Mediet beIN Sports beretter således, at flere fans havde brudt ind bag hegnene ved The National Gallery, hvorfra de kunne fortsætte festen.

