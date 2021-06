Kaptajn Kjær hyldes over hele verden

Simon Kjær hyldes over hele verden efter hans ageren i Parken i går, hvor Christian Eriksen kollapsede

På ingen tid efter Christian Eriksens kollaps havde Simon Kjær rykket sig en halv banelængde og var ved hans side.

Kaptajnen fik ydet førstehjælp ved at sørge for, at Eriksen ikke slugte sin tunge.

Da de danske landsholdsspillere dannede ring om den bevidstløse midtbanespiller, vendte Simon Kjær ind mod sin nære ven, der heldigvis vendte tilbage til livet.

Nu hyldes han over hele verden for sin indsats i de dramatiske minutter.

Christian Eriksens holdkammerat i Inter, Nicolo Barella hylder også Simon Kjær. Han sætter rivaliseringen mellem Inter og AC Milan til side og skriver: "Kaptajn og en sand mand".

Kunne ikke spille færdig

Simon Kjær fortsatte kampen, men han kunne ikke spille den til ende. Christian Eriksen er en af hans tætte venner.

De er nære venner, selv om de spiller for de rivaliserende klubber i Milano.

Kasper Hjulmand havde dyb forståelse for, at Simon Kjær måtte smide håndklædet efter en times spil.

- Simon var dybt berørt og var i tvivl om, hvorvidt han kunne fortsætte. Han gav det et skud, men det kunne ikke lade sig gøre.