Karrieren kulminerer: - Verdensklasse

Simon Kjær har aldrig været bedre.

Sådan lyder det samstemmende fra landstræner Kasper Hjulmand, tidligere landstræner Morten Olsen og Simon Kjær selv.

Indeværende landsholdsår sluttes af med Danmarks kampe hjemme mod Færøerne og ude mod Skotland fredag aften og på mandag i VM-kvalifikationen.

Kjær bliver mod Færøerne hyldet for at have rundet sin kamp nummer 100. Det er en hyldest, som blev udsat grundet corona.

Det er Morten Olsen, som overrækker blomster i Parken, hvor han og publikum også siger farvel til Lasse Schöne, der er stoppet på landsholdet.

Året har været en form for kulmination for 32-årige Simon Kjær.

Danmark nåede semifinalen ved sommerens EM, har vundet samtlige otte foregående VM-kvalifikationskampe og er klar til slutrunden i Qatar om et år.

Og så er Kjær nomineret blandt 30 spillere til den prestigefyldte fodboldpris Ballon d'Or.

Under EM opnåede Kjær heltestatus, da kammeraten Christian Eriksen faldt om med hjertestop i åbningskampen mod Finland.

Anføreren ilede hen til Eriksen i Parken, og han trøstede Eriksens kæreste i en svær situation.

Kjær har også forlænget kontrakten med AC Milan frem til sommeren 2024, så det minderige år kan ikke få nok superlativer med på vejen.

- Sindssygt. Vanvittigt. Jeg har oplevet mange ting - positive og negative. Alt sammen har formet os i en positiv retning som hold og som mennesker både på og uden for banen.

- De ting, der skete. En EM-slutrunde på dansk jord. Det, der skete mod Finland. Måden, truppen og nationen rykkede sammen på. Kulminationen med en semifinale, hvor vi alle sammen havde håbet på mere.

- Vi har spillet noget god fodbold og vundet nogle fodboldkampe, siger Kjær.

Under den tidligere landstræner Morten Olsens ledelse blev det til 56 af de 117 landskampe, Simon Kjær er noteret for.

- Han har sin bedste fodboldtid nu. Det har han haft i de senere år - især efter at han er blevet anfører. Det er der ingen tvivl om. Han er blevet bedre og mere rolig med bolden.

- Han er en forsvarsspiller i verdensklasse, og han har puttet en hel masse på igennem de seneste år, siger Olsen.

Hjulmand er enig med sin forgænger og ser også Kjær som en kulturbærer på holdet.

- Som Simon spiller nu, har han aldrig været bedre. Som menneske er han på toppen af tingene. Han hviler i sig selv og finder ud af mere og mere om sig selv som spiller.

- Han er helt tryg ved, hvem han er. Han har fundet ud af mange ting om sin krop. Han spiller en type fodbold, som passer ham godt. I en drømmeklub for ham.

- Han bidrager ekstremt meget med sin personlighed. Vi har en stærk spiller i Simon, siger Hjulmand.

Kjær har udviklet sig år for år i forskellige klubber og ligaer, men har fundet lykken i Milano.

- Jeg ville ikke have byttet min karriere ud for noget som helst andet. Jo, hvis jeg kunne have spillet i Milan i 15 år. Så havde jeg måske gået med til det.

- Men med den karriere, jeg har haft, de steder, jeg har været, og de oplevelser, jeg har fået både på og uden for banen, så kunne jeg aldrig nogensinde have skrevet det bedre, siger Kjær.

Som en italiensk vin har stopperen forsøgt at gøre sig bedre med årene.

- Jeg har fundet ud af, hvordan jeg skal arbejde lidt mere med min krop i en anden form, end jeg har gjort tidligere.

- Jeg tror aldrig, jeg har været mere bevidst om de ting, jeg gør både på og uden for banen. Det er en dedikation.

- Jeg ved også godt, at jeg ikke har ti år tilbage i fodbold. Jeg siger ikke, at jeg er færdig, når jeg er 35 år, når min kontrakt løber ud. Men i de år, jeg har tilbage, vil jeg gerne optimere mig selv, siger han.

Peter Schmeichel har rekorden for fleste spillede landskampe med 128 af slagsen. Den har Kjær også et øje på.

- Det vil selvfølgelig betyde sindssygt meget at slå rekorden. Jeg gør alt, hvad jeg kan for hele tiden at blive bedre. Men for mig er det ikke den rigtige tilgang til tingene at snakke et til to år ude i fremtiden.

- Så nu tager jeg to kampe - en fredag og en mandag. Og så tager jeg de kampe, der kommer efter. Men der kommer ikke til at være en periode, hvor jeg slapper af.

- Om jeg så når det eller ej, det må tiden vise. Men jeg har ikke tænkt mig at stoppe lige foreløbig, siger Kjær.

Danmarks kamp mod Færøerne fløjtes i gang fredag klokken 20.45.