Kasakhstan vinder og går forbi Danmark

Det er tæt i toppen af Danmarks EM-kvalifikationsgruppe, og det blev endnu tættere, efter at Kasakhstan vandt 1-0 hjemme over Nordirland.

Med sejren har Kasakhstan nu 12 point efter seks kampe. Det er lige så mange point som Finland, der dog har spillet en kamp færre og lidt senere søndag tager imod Danmark.

Mens Kasakhstan og Finland topper gruppen, har Danmark to point færre på tredjepladsen. Samme pointantal har Slovenien på fjerdepladsen. Danmark og slovenerne har begge spillet fem kampe.

Den kasakhiske sejr betyder, at Danmark ikke har råd til at dumme sig ret meget mere i gruppen, hvis billetten til næste års EM-slutrunde skal sikres som gruppens nummer et eller to.

I søndagens kamp i Astana viste Kasakhstan sig igen som en efterhånden dygtig fodboldnation, der ikke bare er med som fyld i en EM-kvalifikationsgruppe.

Kasakhstan har blandt andet besejret Danmark, der smed en 2-0-føring i Astana tidligere på året. Kasakherne scorede ved den lejlighed tre mål i kampens slutfase mod et rystet dansk landshold.

Det gik lidt nemmere for kasakherne mod nordirerne. Efter 27 minutter fik Kasakhstan scoret det enlige mål, der afgjorde kampen.

Det var angriberen Maksim Samorodov, der tog et par gode træk på kanten af feltet og fik udplaceret den nordirske keeper Bailey Peacock-Farrell, der til dagligt spiller i AGF.

Nordirerne pressede i resten af kampen på for at fremtvinge en udligning. Men hjemmeholdet forsvarede sig heroisk, og der blev ikke scoret mere i kampen.

Danmarks kamp ude mod Finland fløjtes i gang søndag klokken 18.