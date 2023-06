Kasper Dolberg jubler: Skal være far til tvillinger

Kasper Dolberg skal være far - og endda til tvillinger.

Det afslører han på sin Instagram-profil.

'Three loved ones,' skriver han som tekst til et billede af sin kæreste, Lærke Julie Tranberg, der poserer med babybulen, hvori der altså ligger et sæt tvillinger.

Tranberg selv har også delt nyheden på sin egen Instagram-profil.

'To kærlighedsbørn i min mave,' skriver hun.

Foto: Jens Dresling

Allerede nu vælter det ind med lykønskninger til det kommende forældrepar.

'Heldige små!! Vi glæder os,' skriver Andreas Christensens kærste, Katrine Fogt Friis i en kommentar.

Og der er flere fodboldfruer, der glæder sig over nyheden.

'Jaaaaaa. Dobbelt kærlighed,' skriver Pgiline Roepstorff, der er kærester med Jacob Bruun Larsen, mens Christian Nørgaards hustru, Josefine Barsøe, også har lykønsket parret.

'Kæmpe tillykke,' skriver hun.

Kasper Dolberg var i sidste sæson udlejet fra Nice til Hoffenheim.

Han er nu tilbage i den sydfranske klub, hvor han er på kontrakt et år endnu.