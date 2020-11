Kasper Dolberg testet corona-positiv

Efter Roberts Skovs positive corona-test er der vendt op og ned på den danske landsholdslejr, hvor man ud fra et forsigtighedsprincip først sendte otte spillere og de to landstrænere i isolation på Hotel Marienlyst i Helsingør.

Men nu viser det sig, at også Kasper Dolberg er sendt i isolation som følge af en positiv test, hvilket bringer tallet af spillere, der indtil videre er ude af onsdagens testkamp mod Sverige op på 10

Kasper Dolberg blev i september smittet med corona, og det kan have indflydelse på testens resultat.

Derfor tager DBU ingen chancer i forhold til Kasper Dolberg, der er sendt i isolation indtil der er fremskaffet skriftlig bekræftelse på hans tidligere smitte via UEFA.

- Kasper Dolberg har tidligere været testet positiv i september og bliver løbende testet. En gang imellem falder der en positiv test ud, og det har været tilfældet her, siger landsholdets læge, Morten Boesen.

- Han har et pas fra UEFA, der frikender ham for det, og derfor har vi valgt at bede om en skriftlig afklaring. Men indtil videre er han også i isolation, lyder det fra Boesen.

PÅ trods af de mange spillere i isolation samt syv spillere fra engelske klubber, der ikke kan deltage i testkampen, bliver onsdagens testkamp gennemført, meddeler DBU.

Angrebstræner Ebbe Sand bliver fungerende landstræner til kampen i et samarbejde med målmandstræner Lars Høgh og analytiker Mounir Akhiat. I løbet af onsdag vil 5-6 spillere blive indkaldt til landsholdet - ingen af dem kommer dog til at træne med deres holdkammerater ved eftermiddagens træning.

