Kasper Hjulmand afviser Aston Villa-rygter

Kasper Hjulmand er dansk landstræner, og han er ikke på vej til Aston Villa.

Det er faktum, og det kommer ikke til at ændre sig her og nu, bare fordi Sky Sports har bragt et rygte om en forbindelse mellem Premier League-klubben og den danske toptræner.

Det understregede Hjulmand over for pressen tirsdag i forbindelse med landsholdets træning i Helsingør.

- Jeg er superglad for at være dansk landstræner, og jeg skal ikke nogen steder lige nu, sagde han.

- Jeg synes, jeg først lige er startet, og jeg er i gang med at finde ud af, hvad dette hold kan, sagde han.

Kasper Hjulmand ville ikke kommentere rygtet om Aston Villa og understregede flere gange undervejs, at han specifikt ikke siger noget om Aston Villa, men:

Vil ikke udelukke noget som helst

- Det er jo helt naturligt (at rygtet er opstået, red.). Sådan er det. Det foregår jo hele tiden. Noget kommer frem, og noget kommer ikke frem, lød det fra landstræneren.

Lige så naturligt det synes at være, at Hjulmand trives i jobbet som landstræner, lige så naturligt synes det at være, at han ikke vil afvise noget som helst, når der tales på den længere bane.

- Der er jo ingen, der ved, hvad fremtiden bringer.

- Vil du udelukke, at der er nogen som helst klubber, der kan få fat i dig, spurgte en journalist.

- Jeg vil ikke udelukke noget som helst. Det er åndssvagt. Men det er kæmpestort at være dansk landstræner, sagde Kasper Hjulmand.

Han understregede, at al fokus lige nu er på Færøerne og Skotland – og at slutte VM-kvalifikationen ordentligt af.