Kasper Hjulmand kåret til Årets Laks

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Kasper Hjulmand har modtaget prisen 'Årets Laks' af den politiske organisation for seksuelle minoriteter LGBT+ Danmark.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse.

'Årets Laks' er en pris, der bliver uddelt til en person eller organisation, som har gjort noget exceptionelt for LGBT+ bevægelsens det forgangne år.

Prisen blev uddelt ved Copenhagen Pride, efter den danske landstræner bakkede op om LGBT+ personers rettigheder i Europa under sommerens EM-slutrunde.

- Under sommerens internationale sportsbegivenhed udviste Kasper Hjulmand utvetydig opbakning til og forsvar for retten til at være, den man er, siger Ask Ulrich Petersen, der er forperson i LGTB+ Danmarks bestyrelse.



- Som Hjulmand selv så korrekt formulerede det i et interview, er fodbold det største sociale fænomen i verden og har potentialet til at skabe positive, sociale forandringer. Det potentiale bidrog Kasper Hjulmand til at udleve ved at stå fast om menneskerettigheder og bruge sporten til at sende et klart signal til regeringer rundt om i verden.

Helt elementære dele af samfundet

Kasper Hjulmand var beæret over at modtage prisen som 'Årets Laks'.

- For mig at se er diversitet og mangfoldighed helt elementære dele af det moderne samfund, og det skal vi holde fast i. Det burde være en selvfølge, at alle er født lige og skal behandles derefter – uanset hvem man er.

- Jeg er glad og stolt over at modtage prisen, men det betyder endnu mere for mig, hvis det kan sætte fokus på de udfordringer, vi har, hjælpe og gøre en forskel, forklarer landstræneren.

Under sommerens EM-slutrunde kom der fokus på LGBT+ personers rettigheder. Bystyret i München ville gerne lyse fodboldstadionet Allianz Arena op i regnbuens farver til kampen melle Tyskland og Ungarn, eftersom Ungarn netop havde vedtaget en ny lov, der forbød oplysninger om LGBT+ i landets skoler og tv-udsendelser.

UEFA accepterede ikke ønsket fra bystyret i München til stor utilfredshed fra blandt andre landstræner Kasper Hjulmand.