Der er dage på jobbet, hvor man godt må komme hjem og stinke af øl. Det ville faktisk være helt urimeligt, hvis Kasper Hjulmand ikke anduvede hjemstavnen i en hørm af alkoholtåge efter nattens fest oven på kvalifikationen til VM i Qatar.

Landstræneren blev fuldstændig som traditionerne byder overdænget med bajersk øl af ellevilde spillere, der nok tog en tår af giga-flaskerne, inden de sagde: ’Skål - og resten i håret!’

Kasper Schmeichel og Simon Kjær førte an, da landstræneren blev skyllet igennem ude midt i Parken, og det er et godt gæt, at det DBU-jakkesæt lige skal et smut omkring rens, inden det skal luftes næste gang.

Se episoden i videoen øverst i artiklen.

Som det fremgår af dette tv-klip havde bossen for det hele absolut intet imod scenerne – han afmonterede dog den drivvåde jakke inden næste interview på en lang, fugtig og lykkelig aften, hvor Kasper Hjulmand blev til – Kasper Ølmand…

En lille omgang rens ligger formentlig på lur for dette jakkesæt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix