Kasper Schmeichel kritiserer UEFA

Kritikken af UEFA, det europæiske fodboldforbund, fortsætter fra den danske landsholdstrup.

Kasper Schmeichel er stærkt kritisk over for, at de danske landsholdsspillere i den traumatiske mentale situation, som spillerne befandt sig i, fik pistolen for panden af UEFA.

- Vi spillere blev stillet i en position, som jeg ikke føler, vi skulle være stillet i. Vi havde to valgmuligheder. Det krævede nok, at der var nogen højere oppe end os, der sagde, at det ikke var tiden til at træffe en beslutning og måske vi lige trækker vejret. Og så venter til i morgen med en beslutning, siger Kasper Schmeichel.

UEFA har lavet en corona-regel, hvor kampe kan udsættes 48 timer. Hvad tænker du om jeres kamp ikke kunne udsættes mere end tilfældet var?

- Sket er sket. Men jeg håber, at UEFA har lært noget af det her, siger Kasper Schmeichel.

Kasper Schmeichel svarede på spørgsmål fra pressen mandag formiddag. Foto: Lars Poulsen

Kasper Schmeichel og de danske landsholdsspillere befandt sig i en chokmæssig tilstand, da Christian Eriksen blev fragtet til Rigshospitalet.

Inden de danske spillere overhovedet ville tage stilling til krav fra UEFA, ville de vide, hvordan Christian Eriksen havde det.

- Simon Kjær og jeg talte i telefon med Christian, da vi befandt os i spillertunnellen, siger Kasper Schmeichel med henvisning til, at Christian Eriksen på det tidspunkt formentlig var ankommet til Rigshospitalet.

Siden opstillede UEFA opstillede de to muligheder, som reelt ikke var et valg: Spil videre lørdag aften kl. 20.30 eller søndag middag kl. 12.

UEFA har været ude i et stort forsvar, hvor det europæiske fodboldforbund har forklaret, at det var spillerne, som traf beslutningen.

To dårlige muligheder

Martin Braithwaite mener også, det var et urimeligt og utilgiveligt ultimatum, som spillerne fik i den svære situation, de befandt sig i.

- Selvfølgelig følte jeg ikke, det var det bedste. Vi havde to valgmuligheder, der begge var dårlige, og vi tog den mindst dårlige. Selvfølgelig skal det ikke have været sådan. Når du har oplevet sådan noget, skal du ikke ud at spille en fodboldkamp.

- Der var to valgmuligheder, så folk vil jo sige, det var et valg. Men det var ikke noget, jeg følte, vi skulle gøre i den situation. Det var slet ikke det bedste, siger Martin Braithwaite.

Derved er spillerne helt på linje med meldingerne fra landstræner Kasper Hjulmand, der på søndagens pressemøde ærgrede sig over, at spillerne var gået på banen for at spille kampen færdig.

Både Peter Schmeichel og Michael Laudrup har været ude i skarpe og kritiske vendinger for at angribe DBU for beslutningen om at spille enten lørdag aften kl.20.30 eller søndag kl. 12.

Også Martin Braithwaite og Pierre-Emile Højbjerg stillede op. Foto: Lars Poulsen

Har besøgt Eriksen

Kasper Schmeichel og anfører Simon Kjær besøgte søndag aften Christian Eriksen på Rigshospitalet. Og det var, ifølge Kasper Schmeichel, en god og meget livsbekræftende oplevelse.

- Jeg har set og talt med Christian. Det var sgu rigtig dejligt at se ham. Bare det at se ham smile og grine. Ja, mærke, han er i live.

- Det har hjulpet mig rigtig meget at se ham. Det vigtigste er, at han er ved godt mod.

- Vi snakkede om alt og intet, forklarer en smilende og berørt Kasper Schmeichel, der er utrolig taknemmelig for den opbakning, spillerne har mødt de seneste døgn.

- Det, der er sket, har rørt hele verden. At mærke den støtte, den opbakning fra vores fans, ja, fra hele verden, er meget rørende, siger Kasper Schmeichel.