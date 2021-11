Den danske landsholdsanfører Simon Kjær opfordrer på det kraftigste DBU til at holde godt fast i Kasper Hjulmand

Der var måske en roligan eller to, der fik morgenkaffen galt i halsen med mandagens nyhed om, at Kasper Hjulmand angiveligt står højt på ønskesedlen i Aston Villa.

Her skal den danske sportsdirektør Johan Lange finde en ny cheftræner, efter at Premier League-klubben smed Dean Smith på porten efter en skuffende sæsonstart.

Men hvis Lange lurer på sin gamle makker fra Lyngby, så kan han godt glemme det.

Sådan lyder det klare budskab fra Simon Kjær.

- Kasper skal ingen steder!

- Det håber jeg i hvert fald, at DBU siger. Mere direkte og enkelt kan jeg ikke sige det. Jeg tror, at alle er klar over den betydning, Kasper har haft, så hvis du spørger mig, skal han ingen steder, siger den danske anfører, der ligesom bekymrede roligans godt kan sænke skuldrene en anelse.

Landstræneren er nemlig alt for glad for sit job til at lade sig lokke.

- Jeg er super glad for at være dansk landstræner lige nu. Jeg skal ikke nogen steder. Jeg synes først lige, jeg er startet. Jeg er i gang med at se, hvad dette hold kan, men også i hvilken retning dansk fodbold skal. Der er jeg ikke kommet langt nok til at se, om vi deler en drøm, siger Kasper Hjulmand og ligner en mand, der mener det.

Kasper Hjulmand holdet blikket på bolden, og tænker ikke for langt frem. Foto: Lars Poulsen

- Det, der er vigtigt for mig, er, at jeg deler en drøm med dem, jeg er sammen med. Jeg er superglad for dette job, og i øvrigt er der ingen, der ved, hvad fremtiden bringer, siger han, og holder dermed alligevel døren lidt på klem i forhold til fremtiden.

- Hvis I vidste, hvad der foregik bagved. Jeg fortæller jo ikke jer om alle dem, jeg taler med. Det er helt naturligt. Det foregår hele tiden, fortæller Hjulmand, der har været for længe i fodboldens omskiftelige verden til at se for langt frem.

- Jeg vil ikke udelukke noget som helst. Det ville være åndssvagt. Det er kæmpestort at være dansk landstræner, men jeg vil ikke tale om fremtiden, og det har jeg sagt længe. Vi aner ikke, hvad fremtiden bringer, men lige nu tænker jeg ikke på andet end at stå her.

Kasper Hjulmand lader sig heller ikke dupere af, at det nu er en traditionsklub fra det, de fleste opfatter som verdens stærkeste liga, der viser interesse.

- Sådan har det altid været. Der er ikke noget nyt i det for mig. Nogle ting kommer frem til jer. Andre ting ved I ikke noget om. Jeg er blevet for gammel til at lave karriereplaner, og jeg tager en dag ad gangen, lyder det fra landstræneren, der planer eller ej har kørt sig selv ind i feltet af de mest interessante trænere i Europa.

Det er ikke første gang, der er bud efter Kasper Hjulmand:

En EM-semifinale og foreløbigt otte sejre i træk med en målscore på 27-0 i VM-kvalen understreger, at Kasper Hjulmand har fat i den lange ende, så der bliver ikke ændret på den intuitive tilgang til karrieren.

Simon Kjær vil ikke af med Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen

- Jeg har lært på trænerkurser, at man skal lægge planer og sætte sig nogle mål og nogle delmål, men det går altid en anden vej for mig, så det er dumt at begynde at bruge tid på det, understreger Kasper Hjulmand, der næppe har fået det sidste tilbud fra en af de store europæiske ligaer.

Også Thomas Frank, der har ført Brentford op i Premier League nævnes som et af de navne, Johan Lange lurer på.

I Helsingør er de heller ikke i tvivl. Hjulmand skal blive. Foto: Lars Poulsen

