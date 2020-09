Katastrofale seertal til landskampen

Efter en mere end ni måneder lang landskamp pause ventede verdensranglistens nummer et med masser af stjernenavne i Kasper Hjulmands debutkamp i tilskuerløse Parken.

Lidt af en scoop for en rettighedshaver skulle man tro.

Men kun 357.000 tilskuere fulgte lørdag aften med på Kanal 5. Det viser de ugentlige tv-tal fra Kantar Gallup.

Til sammenligning fulgte over 1,1 millioner danskere med på samme kanal, da landsholdet midt i november kvalificerede sig til den EM-slutrunde, der siden blev udskudt til 2021.

Tallet fremkalder da heller ingen jubelscener fra DBU’s kommunikationschef Jakob Høyer.

- Der er det vigtige forbehold, at vi ikke ved, hvor mange danskere der har streamet kampen på Dplay. Vi håber, det er mange, for det lyder meget lavt, siger han.

- Det er skuffende og overraskende, for vi har selv mærket en kolossal interesse, når vi har lavet indhold som video eller podcast og lagt det på de sociale medier.

Debuterende Kasper Hjulmand måtte se langt efter såvel tilskuere som tv-seere lørdag aften. Foto: Lars Poulsen

Bag det voldsomme fald skjuler sig da også sidste års sammenbrud i forhandlingerne mellem to tv-giganter, Yousee og Discovery. Førstnævnte smed fra nytår sidstnævnte ud af selskabets tv-pakker, hvilket betød et potentielt seertab på mere end en million for Discovery.

- Vi har selvfølgelig godt vidst, at bruddet mellem dem ville medføre en nedgang, siger Jakob Høyer.

- Men det ærgrer os, og jeg vil da stadig opfordre de to parter til at finde en løsning. Det fortjener dansk fodbold, landsholdet og de mange fans.

Ekstra Bladet har mandag aften modtaget følgende reaktion fra Lena Bøgild, kommunikationschef hos Discovery.

'Det er fuldstændig som forventet, at seertallet på flow-TV er faldet. Det er en helt naturlig følge af, at YouSee ikke længere har vores kanaler. Heldigvis kan vi se, at seerne søger mod vores streamingtjeneste Dplay, hvor vi har oplevet en ekstrem vækst – også på landsholdsdækningen', skriver hun.

'TV-markedet ændrer sig dramatisk i disse tider – det kan man også se på faldet hos YouSees Tv-kunder det sidste halve år, hvor de har mistet over 100.000 tv-kunder. Det er uden tvivl en tendens, vi tror, der vil fortsætte. Vi kommer til at se en generel nedgang i antallet af lineære tv-kunder hen over de næste par år, hvorimod streaming er det, der vinder frem.

Vi viser landsholdets kampe på Kanal 5, og alle der har den kanal i deres tv-pakke, kan se landskampe præcis, som de plejer. YouSee kunder og danskere uden tv-pakker hos de andre distributører på markedet kan se vores kanaler og det danske landshold via vores streamingtjeneste Dplay, hvor vi har en 7-dages gratis prøveperiode. Det vil sige, at de to landskampe lørdag og tirsdag ligger gratis tilgængeligt for alle, der ønsker at se dem' lyder det fra Lena Bøgild.

