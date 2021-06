Kiksede sidst: Som en krigssituation

Kasper Hjulmand ønskede fred og ro og ingen nysgerrige blikke.

Den danske landstræner lukkede torsdagens træning, men man gætter næppe helt forkert, hvis man skyder på, at der er blevet sparket et straffespark eller to i forbindelse med den sidste træning inden afrejsen til Amsterdam.

Hjulmand er en mand med sans for detaljen, og en straffesparkskonkurrence skal ikke komme bag på ham og hans spillere.

23 procent af alle knockout-kampe ved en stor slutrunde bliver afgjort ved en straffesparkskonkurrence, kunne den danske landstræner fortælle pressen før torsdagens lukkede træning.

Så naturligvis er Danmark også forberedt på det scenarie mod Wales, og faktisk begyndte forberedelserne for længe siden.

Danske straffesparkskonkurrencer EM 1984, semifinale: Spanien-Danmark 5-4 Scorede: Kenneth Brylle, Jesper Olsen, Michael Laudrup og Søren Lerby Brændte: Preben Elkjær EM 1992, semifinale: Danmark-Holland 5-4 Scorede: Henrik Larsen, Flemming Povlsen, Lars Elstrup, Kim Vilfort og Kim Christofte Brændte: Ingen VM 2018, 1/8-finale: Kroatien-Danmark 3-2 Scorede: Simon Kjær og Michael Krohn-Dehli Brændte: Christian Eriksen, Lasse Schöne og Nicolai Jørgensen

Efter straffesparksnederlaget til Kroatien ved VM for tre år siden, var der selvransagelse i DBU.

Man begyndte at indsamle viden, så man kunne gå fra 'uheld til kvalificeret held'.

Onsdag blev der også trænet i den særlige disciplin, der er frygteligt spændende at se på, men ikke særlig sjov at være en del af.

- Straffespark har været en del af programmet i stykke tid. Vi startede op med det i efteråret og havde det også på programmet i vores meget travle samling i marts, siger Kasper Hjulmand.

Danmark røg ud af VM i 2018 efter en straffesparkskonkurrence mod Kroatien. Foto: Finn Frandsen

Der findes to skoler inden for straffesparkskonkurrencer.

Der findes dem, der mener, at det er det rene lotteri, som ikke kan trænes. Og så er der dem, der mener, at man godt kan gøre noget for at forberede sig.

Kasper Hjulmand hører blandt de sidstnævnte.

- Du kan ikke oversætte det pres, som spillerne står i. Nogle har undersøgt det og sammenlignet det med en krigssituation. Det kan du ikke træne.

- Men vi har lavet en ramme for det, og spillerne har fået mulighed for at træne det. Hele foråret har vi bedt dem om at træne nogle ting, siger Kasper Hjulmand.

Landsholdets analyseafdeling har også en lang række data, som spillerne kan gøre brug af. Hvis de ellers vil.

- Nogle vil gerne, andre er fuldstændig ligeglade. Det afgørende er, at vi har lavet nogle rammer for det og er forberedt.

- Du kan ikke planlægge sejrene i straffesparkskonkurrencer, men jeg synes godt, at man kan planlægge det, træne og lægge rammen for det, siger Kasper Hjulmand.

Sådan vil mange nok gerne se Kasper Hjulmand i Amsterdam. Foto: Lars Poulsen

De seneste år har straffesparkskonkurrencer fyldt mere og mere hos mange lande.

England havde i 2018 en særlig plan, der skulle gøre op med mange års lidelser i nervespillet fra 11-meterpletten.

Planen lykkedes, og Hjulmand har da også skelet til englændernes meget systematiske tilgang til straffesparkskonkurrencer.

- Jeg siger ikke, at det er hele sandheden, men man kan gøre noget. Jeg føler ikke, at vi kan forberede os bedre, end det vi har gjort.

- Vi føler os mega godt forberedt, og jeg tror, at det er halvdelen af sandheden. At man som spiller og træner føler, at forberedelsen er perfekt. Det giver en tryghed, når man skal i gang derinde, siger Kasper Hjulmand.

Hvad siger spillerne om straffespark? Andreas Cornelius - Det er ikke noget, man kan træne sig til. Det er meget en mental ting. - Det handler om, hvordan du føler for det i situation, og hvordan kampen er gået. Føler du dig frisk og klar til at sparke, synes jeg, at du skal sparke. - Vi har erfaring med det fra VM, og jeg tror godt, at vi kan håndtere det. Jeg har prøvet det før, og for mig er det okay. Foto: Lars Poulsen Thomas Delaney - Vi begyndte allerede at lave lidt straffesparkskonkurrencer i Østrig (i marts, red.). Jeg ved ikke, hvordan man træner sådan noget, for det bliver noget andet. - Jeg har til gode at tage et straffespark i en gældende kamp, men vil gerne sparke. Jens Stryger Larsen - Jeg håber ikke, at vi kommer i straffespark, men vi er godt forberedt på alle mulige scenarier. - Kommer det dertil, så er jeg klar til at tage et. Foto: Wolfgang Rattay Daniel Wass - Vi ved godt, at alt kan ske i knald eller fald-kampe. Så det er klart, at vi også skal øve straffespark. - Det er en kvalitet i sig selv at kunne sparke et godt straffespark, og jeg synes, at har rigtig gode sparkere. Vis mere Vis mindre

Danmark røg som bekendt ud af den seneste store slutrunde efter straffesparkskonkurrence, men har modsat waliserne noget erfaring at trække på.

Wales har aldrig været involveret i en straffesparkskonkurrence ved en slutrunde.

Deres store stjerne Gareth Bale sparkede bolden halvvejs ud af Aserbajdsjan, da de i anden gruppekamp fik chancen fra 11-meterpletten mod Tyrkiet.

Danmark har også brændt et straffespark ved denne slutrunde.

I første kamp mod Finland blev Pierre-Emile Højbjerg kigget ud af Lukás Hrádecký, der uden større problemer klarede det danske forsøg.