Kikset russisk pressemøde

Kender du de kampe, hvor spillet hele tiden afbrydes af en dødbold, udskiftning eller et VAR-tjek? Der kommer aldrig rigtig flow i kampen, når den effektive spilletid er så lille.

Cirka sådan var det til det russiske pressemøde før skæbnekampen mod Danmark.

Her sad Stanislav Cherchesov, der er russisk landstræner, sammen med profilen Aleksandr Golovin og skiftevis ventede og fortalte, at de ikke kunne høre spørgsmålene fra journalisterne, der havde indfundet sig ved det digitale pressemøde. Så blev der fægtet lidt med armene og stirret tomt ud i luften.

Nok kan virtuelle møder være smarte, men det har altså faldgruber, som man blev meget opmærksom på søndag aften. Omkring fem ud af tyve minutter blev brugt til at svare på de spørgsmål, der trods alt nåede frem.

Landstræneren gled behændigt af på ros fra Kasper Hjulmand, Simon Kjær og Kasper Schmeichel, der havde haft presseseance tidligere.

Er roserne et psykologisk trick, blev Cherchesov spurgt.

Landstræneren har allerede oplevet op- og nedture ved dette EM. Foto: Anton Vaganov/Ritzau Scanpix

- Jeg vil tage dit ord for det, for jeg har ikke lyttet til det selv. Vi er i en stor turnering, og man kan ikke bare komme ind uden at præstere noget. Vi respekterer også vores modstandere. Det er et normalt svar for en træner. Vi vil ikke høre for meget på, hvad andre siger.

- Alle hold har deres egne styrker og svagheder, og vi må neutralisere deres styrker. Og det har vi givet vores hold besked på. Der var to vidt forskellige halvlege i Danmark-Belgien-kampen, hvor Danmark dominerede i første halvleg, og så begyndte Belgien at ligne sig selv. Det bliver en svær kamp for os.

Både Rusland og Danmark har mulighed for at spille sig videre til 1/8-finalerne, og dysten står kl. 21 i Parken mandag aften.

