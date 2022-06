Vi gør et ærligt forsøg, men det er godt nok svært at finde EM-helten Kim Christofte. End ikke Lars Olsen gider han svare

Ekstra Bladet

Lars Olsen griner. Nærmest opgivende.

- Vi kan heller ikke komme i kontakt med ham, siger han til Ekstra Bladet.

Kim Vilfort siger, at han snakkede med ham for et par år siden.

- Han ringede en dag. Det var vist før coronaen. Jeg kan ikke helt huske det.

- Ser du ham ellers?

- Nej nej, slet ikke. Det er der vist ikke nogen, der gør.