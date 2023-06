Kjær jubler: - Det er fantastisk

Den danske kaptajn glæder sig over, at Kasper Hjulmand har forlænget sin kontrakt. Hjulmand er lettere hemmelighedsfuld og vil ikke svare på ét bestemt spørgsmål

Mange af de danske landsholdsstjerner mødte søndag op i Tivoli Kongres Center til Fodboldfondens velgørenhedsgalla.

En af dem var anfører Simon Kjær.

Ikke overraskende er han meget positiv over, at landstræner Kasper Hjulmand har forlænget sin kontrakt med DBU til 2026.

- Det er fantastisk for dansk fodbold. Det glæder jeg mig meget over. Det arbejde, som Hjulmand har startet, er han slet ikke færdig med. Det er rigtig, rigtig positivt for dansk fodbold, siger 34-årige Kjær til Ekstra Bladet.

Simon Kjær var mødt op til Fodboldfondens velgørenhedsgalla sammen med sin svenske kone Elina Gollert. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Tager han dig med på råd, når han forlænger?

- Ej, ikke lige omkring at han forlænger, men Kasper og jeg snakker rigtig godt sammen og vender mange ting. Jeg bruger også Kasper på rigtig meget i forhold til egne tanker, så Kasper er en vigtig person.

Screendump: Tariq Mikkel Kahn

Den danske landsholdsanfører fortæller, at han ofte er i kontakt med Hjulmand, også når Kjær er i AC Milan og ikke lige med landsholdet.

- Ja, vi snakker en del sammen. Nogle gange fodbold, nogle gange lidt andet, men det er positivt.

Der er ét spørgsmål, som Hjulmand ikke vil svare på.

Hjulmand var mødt op sammen med sin kone Vibeke.

Hemmelighedsfuld Hjulmand

Hjulmand og DBU offentliggjorde forlængelsen i seneste uge. Det skete blot tre timer, inden han stillede sig op på et pressemødet og gav navnene på den kommende landsholdstrup.

Her kunne han ellers forvente en del spørgsmål omkring rygterne om det ledige job som Ajax-træner.

Landstræneren fortæller til Ekstra Bladet, at forlængelsen netop var med til at lukke ned for rygterne.

- Ja, jeg synes, at det var vigtigt at få ro på og gøre det helt klart, at jeg ikke er på vej ud nogen steder, og at jeg ikke havde et ben ude af døren, så jeg synes, at det var det rigtige tidspunkt at gøre det, siger Hjulmand.

- Havde Ajax kontaktet dig?

- Ha ha, jeg går i hvert fald ikke og fortæller, hvem jeg taler med, sååå ...