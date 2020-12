Kjær og Hjulmand uenige om Messi og Ronaldo

Robert Lewandowski blev torsdag aften udråbt til verdens bedste fodboldspiller ved FIFA's årlige kåring, som afgøres på baggrund af stemmer fra landsholdsanførere, landstrænere og en medierepræsentant fra hvert land.

Samtlige stemmer er blevet offentliggjort, og her fremgår det, at både Simon Kjær og Kasper Hjulmand pegede på polakken som deres førsteprioritet efter et år med bunker af mål og et Champions League-trofæ blandt meritterne.

De respektive landholds anførere og trænere behøver dog ikke at være enige, og det var de danske repræsentanter heller ikke på de øvrige pladser.

Simon Kjær stemte på henholdsvis Kylian Mbappé og Cristiano Ronaldo som nummer to og tre, mens Kasper Hjulmand foretrak Belgiens og Manchester Citys Kevin De Bruyne som nummer to og Lionel Messi som nummer tre.

De tre stemmer giver fem, tre og et point.

Artiklen fortsætter under billedet..

Kåringen blev afviklet virtuelt på grund af coronapandemien. Foto: Valeriano Di Domenico/Ritzau Scanpix

Værd at bemærke er det også, at Lionel Messi undlod at stemme på Cristiano Ronaldo, der til gengæld gav sin evige rival tre point. Messi mente, at Neymar burde være verdens bedste og sendte sine øvrige point til Mbappé og Lewandowski.

Ronaldo stemte på henholdsvis Lewandowski, Messi og Mbappé.

Udover Simon Kjær og Kasper Hjulmand blev Danmark repræsenteret af Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen.

Han stemte også på Robert Lewandowski, mens Sadio Mané og Thiago Alcântara løb med de øvrige danske point. Sidstnævnte var med til at vinde Champions League med Bayern München, inden han skiftede til Liverpool og blev holdkammerat med Sadio Mané.

