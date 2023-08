Kjær taber millioner på yacht-investering

Simon Kjærs investering i et bådudlejningsfirma går ikke som planlagt

Millionerne siver ud af Simon Kjærs lomme.

Den danske landsholdsanfører har nemlig kastet sig ud i en investering, der slet ikke har givet pote.

Sammen med agenten Mikkel Beck har han kastet et stort, tocifret millionbeløb efter en lystyacht, og det er altså ikke ligefrem en overskudsforretning.

Det skriver Se og Hør.

Tabt 6,5 millioner på bådudlejningsfirma

Det er årsregnskabet for TYC 4 A/S, et selskab ejet af Kjær og Beck, der afslører det negative afkast på yachten.

Selskabets hovedaktivitet er, gennem datterselskaber, at eje og udleje yachts.

Der står således om yachten i årsregnskabet:

'Selskabet ejer en yacht til udlejning via datterselskabet. Indtægterne fra udlejningen har været begrænset. Selskabets fortsatte drift er således afhængig af, at kapitalejerne fortsat vil understøtte driften i selskabet.'

Der står endvidere i årsrapporten, at det selskabet forventer at opnå indtægter fra datterselskabet, som har udlejet yachten, forventer at opnå indtægter på sigt.

Ledelsen anser bruttotabet for 2022 på over 6,5 millioner, som værende utilfredsstillende.

