Kjær undrer sig: - Hvorfor skulle den være til mig?

For fem måneder siden oplevede Simon Kjær at se sin gode ven og landsholdskammerat Christian Eriksen falde sammen på banen. Derefter viste anfører Kjær stor karakter på og omkring banen, som han bliver hyldet for fredag aften.

Det er dog en hyldest, som han har lidt svært ved at tage selv. Det fortæller han i et interview med Kanal 5.

Simon Kjær slår i den forbindelse fast, at det ikke handler om, at han ikke sætter pris på det, men han minder om, at det var hele holdet, der spillede en rolle. Også for at holde ham oppe.

- Jeg har følt 'Hvorfor skulle den være til mig, når det var holdet?'. Jeg har ikke kunne gøre nogle af de ting uden holdet. Selvfølgelig er der nogle instinktive ting, som vi hver især gjorde.

- Men jeg føler, at jeg havde faldet ned på jorden, hvis jeg ikke havde haft de andre at støtte mig op ad. Ligesom de havde faldet ned på jorden, hvis de ikke havde en anden en at støtte sig op ad, siger han og fortsætter:

- Jeg havde ikke kunne gå ud og spille mod Belgien og Rusland, hvis jeg ikke havde været med holdet. Det havde aldrig nogensinde været muligt, lyder det fra Simon Kjær, som fredag aften også skal hyldes for at have rundet 100 kampe.

Landsholdsanføreren vil dog også understrege, at han synes, at han er blevet bedre til at tage sådan en slags ros til sig. Se den del af interviewet øverst i artiklen.

