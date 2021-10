Klar besked: Alle bør boykotte VM

Historien om, hvordan VM i 2022 endte hos Qatar, går helt tilbage til 2010, da den daværende FIFA-bestyrelse med Sepp Blatter i spidsen kunne offentliggøre den lille ørkenstat som kommende vært.

Perioden siden har været fyldt med skandaler og anklager om korruption, og nu er den norske Økokrim-chef, Pål Lønseth, ude med riven. Han mener, at Norge og andre lande bør vise et eksempel og boykotte VM i Qatar.

- Korruption bør have konsekvenser, siger Lønseth til det norske netmedie VG.

- Idrætten må forstå, at vi kommer til at se mere korruption under tildeling af arrangementer, hvis ikke vi tager konsekvenserne af, at de eksisterende systemer ikke har været gode nok til forebygge det.

Som Økokrim-chef er Pål Lønseth med til at efterforske økonomisk kriminalitet inden for Norges grænser.

Han mener, at håndteringen af hele værtskabstildelingen optegner en dobbeltmoral, som favoriserer sportsverdenen.

- I hvilken anden branche i denne verden ser man store pengebeløb i forbindelse med kontrakttildelinger, spørger Økokrim-chefen retorisk.

Sepp Blatter var Fifa-præsident, da VM 2022 blev tildelt til Qatar tilbage i 2010. (Arkivfoto) Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

Sagen om VM i Qatar er blot en af mange korruptionssager i sportens verden. Ifølge rapporten 'Mapping of corruption in sport in the EU' er mængden af korruption stigende.

Skal korruptionen kommes til livs, kræver det handling, mener Pål Lønseth.

- Hvis man sætter sig ned og siger 'det var trist' eller 'gør det ikke igen', og enkeltindivider måske bliver straffet, men alt alligevel fortsætter, som om korruptionen ikke har fundet sted, så vil det ske igen, både i fodbold og i andre sportsgrene.

- Ud fra et kriminalitetsforebyggende synspunkt er det indlysende, at Norge bør boykotte VM i Qatar. Det bør hele fodboldverdenen gøre, siger han.

Ud af den 22 mand store FIFA-ledelse fra 2010 er 16 tidligere medlemmer enten blevet suspenderet, sigtet eller fængslet ifølge VG.

FIFA er en forkortelse for Det Internationale Fodboldforbund.