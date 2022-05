Klar besked til Braithwaite

Landstræner Kasper Hjulmand har ikke krævet, at Martin Braithwaite og Jens Stryger Larsen skifter klub her i sommer, men han har gjort det klart, at de skal spille fodbold, hvis de skal med til VM

Kasper Hjulmand har gjort det meget klart over for specielt Martin Braithwaite, Jens Stryger Larsen, Daniel Wass og Jannik Vestergaard, at de skal have fast spilletid, hvis de om fem måneder skal med blandt de 23 spillere i den danske VM-trup.

Men landstræneren vil ikke blande sig i, om spillerne skal skifte klub for at være højaktuelle til vinterens VM-slutrunde i Qatar.

- Jeg siger aldrig til spillerne, de skal skifte klub.

Martin Braithwaite har spillet 25 minutters førsteholdsfodbold i 2022. Han skal have gang i spilletiden, hvis han skal til VM. Foto: Lars Poulsen.

Martin Braithwaite ser ud til at skulle finde sig en ny klub i sommerpausen, hvis han vil med til VM. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg siger, at regulær spilletid er afgørende for dem i forhold til at komme med til VM. Det er skærpende i år, fordi vi skal spille kamp, kort efter vi ankommer til VM.

- Vi har ingen forberedelsestid, forklarer Kasper Hjulmand og slår fast, at situationen er særlig speciel for Martin Braithwaite og Jens Stryger Larsen.

- De er kommet ind i lejren med meget lidt spilletid. For dem er indstillingen til lejren anderledes i forhold til EM sidste år, hvor de med rette havde forventninger om meget spilletid.

Jens Stryger Larsen har kontraktudløb i Udinese og står foran et klubskifte her i sommer. Foto: Lars Poulsen.

- Den forventning kan de ikke tillade sig at have i denne samling. Men de skal selvfølgelig gøre alt for at overbevise mig.

- Jeg synes, de har set rigtig godt ud på træningsbanen de tre dage, vi var samlet i sidste uge, pointerer Kasper Hjulmand.

Han gjorde det klart i marts og gør det igen nu, at alt skal optimeres frem mod VM-samlingen 14. november.

Danmark har så én uge i Qatar til forberedelserne til den første kamp mod Tunesien 22. november. Det er endnu ikke afgjort, om der skal spilles en opvarmningskamp før VM. Udfordringen er, at den ikke må foregå i Qatar.

Kasper Hjulmand har indskærpet over for spillerne, at de skal spille fast, hvis de skal med til VM om fem måneder. Foto: Lars Poulsen.

- Forberedelserne kommer i høj grad til at ligge hos hver enkelt spiller individuelt i dagligdagen frem mod VM. For når vi samles, så skal vi spille kort efter.

- Op til EM sidste år havde vi flere uger til at forberede os. Det får vi ikke til vinter. Og jeg kan ikke spørge nogen, hvordan de tidligere har håndteret lignende situationer. For det er første gang nogensinde, VM afvikles på denne tid af året, påpeger Kasper Hjulmand.

