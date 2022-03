Klar melding fra Hjulmand: - Det dårligste i min tid

- Vi spillede nok med for mange urutinerede spillere, og det påvirkede vores spil før pausen, hvor vi ikke evnede at holde fast i bolden, erkender Kasper Hjulmand, der tager ansvaret for dispositionen

Der skulle gå 26. landskampe, før Kasper Hjulmand var stærkt utilfreds med det, han så.

For talen var klar fra landstræneren oven på den præstation, som blev leveret i første halvleg af 2-4-nederlaget til Holland.

- Det, jeg så i første halvleg, er klart det dårligste, jeg har været med til i min tid som landstræner, sammenfatter han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Kasper Hjulmand erkendte, at præstationen før pausen var det dårligste, han har set fra landsholdet i hans tid som landstræner. Foto: Piroschka van de Wouw/Ritzau Scanpix.

Ingen sagde Hjulmand imod. Danmark blev skilt ad før pausen, hvor hollænderne med lidt mere skarphed sagtens kunne have scoret mere end tre gange.

Se de danske karakterer fra landskampen mod Holland her:

Danske stjerner faldt igennem: Én mand lyser op

Danskerne lignede drenge, der spillede mod voksne mænd. De evnede slet ikke at holde fast i bolden.

- Vi spillede kun med fem mand med flere end otte landskampe. Det blev sværere for holdet at fungere med så mange nye, og det tager jeg selvfølgelig ansvaret for.

- Jeg synes ikke, at man kan pege på enkelte spillere, fordi det var svært for dem at få til at fungere, når de ikke havde spillet mere sammen. Forsvaret var nyt, højresiden var ny. Der var for mange urutinerede sammen på banen, erkender Kasper Hjulmand.

Han blev dog opløftet over det, han så efter pausen, hvor specielt Christian Eriksen, men i stor grad også Andreas Skov Olsen, løftede det danske spil.

Artiklen fortsætter under billedet..

Christian Eriksen fik et stort knus af Kasper Hjulmand efter det fantastisk flotte comeback for Danmark. Foto: John Thys/Ritzau Scanpix.

Eriksens tilstedeværelse betød, at danskerne var bedre til at holde på bolden og spille den rundt. Og kampen var i en lang periode åben ved 2-3.

- 2-4 målet ødelagde kampen. Vi var inde i kampen og havde vores muligheder, mener landstræneren.

Kasper Hjulmand kunne glæde sig over det, han så fra Christian Eriksen, der præsterede på topniveau i den halvleg, han fik på banen.

Men på andre fronter har landstræneren fået noget at tænker over.

For ikke nok med, at Danmark tabte 2-4 mod et velspillende hollandsk mandskab, så fik landstræneren klare svar på, at der er stor forskel på de bedste danske spillere og så dem, der står længere tilbage i køen.

Thomas Delaney og Yussuf Poulsen forlod banen med skader før pausen, mens Joakim Mæhle måtte udgå mod slutningen med en hovedskade.

Artiklen fortsætter under billedet..

Thomas Delaney måtte forlade banen tidligt i første halvleg. Forinden havde han nået at være impliceret i 0-1 målet og samtidig levere en uheldig tilbagelægning. Det blev ikke hans aften i Amsterdam. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Tre rutinerede spillere, der har stor betydning for landsholdet.

Specielt Delaney og Poulsen var milevidt fra topniveauet, fordi de begge var impliceret i mål, inden de blev udskiftet med skader. Nu er de usikre på kampen tirsdag.

- Jeg har ikke talt med dem, så jeg ved ikke, om de kan spille tirsdag mod Serbien. Men det er klart, hvis de er skadet, så må vi indkalde nogle nye spillere.

- Vi er forhåbentligt klogere søndag, når jeg har en status fra lægestaben, siger landstræneren.

Du kan læse alt om hvordan, Wouter van Doorn gjorde Christian Eriksen kampklar efter hjertestoppet her.