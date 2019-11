Klar melding fra Peter Møller: - Vi skal være mere ambitiøse

På en efterårsdag i november, hvor Danmark for kort tid siden har kvalificeret sig til EM, kan man ikke se tegn på glæde eller lykke på DBU Alle i Brøndby.

Den lille stikvej fra de røde boligblokke fører ind til fodboldens hovedkvarter. Men det kunne lige så godt ligne en produktionsvirksomhed. Unionen skilter lige frem ikke med EM-pokalen fra 1992, og det oser bestemt ikke af fodbold i betonbunkeren i Brøndby.

Men den ottende EM-slutrunde siden 1984 er kommet i hus, og oppe fra sit kontor på 1. sal kan unionens fodbolddirektør, Peter Møller, glæde sig over, der kommer mange millioner i kassen til at udvikle danske talenter i fremtiden.

Større ambitioner

Med EM-kvalifikationen i baghovedet tillader han sig at hæve overliggeren for fremtidens herrelandshold.

– Vi må godt være lidt mere ambitiøse, end vi har været og tænke stort. Vi skal med til alle slutrunder. Det kan godt være, det er lidt udansk, men det må og skal være vores ambition, siger fodbolddirektøren.

Peter Møller vil ikke gå glip af flere slutrunder. Foto: Lars Poulsen

Peter Møller mener, at det er uambitiøst, når unionens bestyrelse kun regner med deltagelse i hver anden slutrunde.

– Potentialet er kæmpe stort. Vi har et ungt, talentfuld landshold, hvor vi har spillere i de fire største ligaer.

– Vores kvinder er ubesejrede, vores U21 hold er med til alle slutrunder, vores U19 hold har kvalificeret sig til eliteround, og endelig så har vores U17 landshold vundet 18 af 19 kampe. De slår Spanien, Frankrig, Belgien og Portugal. Det ser altså rigtig godt ud, forklarer han..

Peter Møller er dybt afhængig af herrelandsholdets succes, hvis der i fremtiden skal investeres i dansk fodbold.

Det er nemlig kun dem, der skaffer indtægter til DBU. Alle andre landshold er en stor udgift for unionen.

Skaffer de fleste penge

– Herrelandsholdet står for to-tredjedele af DBU’s indtægter. Hvis vi ikke var med til slutrunder, begrænsede det os. Det er afgørende for udviklingen, vi får de penge til at styrke både eliten og bredden, siger Peter Møller og slår fast:

– Mange tror, at DBU får alle 70 millioner kroner for at deltage ved EM næste sommer, men sådan er det langtfra. DBU ender kun med at få et overskud fra EM på mellem 10-20 millioner kroner.

– Når alle udgifter til slutrunden er betalt, deler DBU overskuddet med spillerne. Og her er forventningen ikke over 20 millioner kroner, forklarer Peter Møller.

Skal sætte en ledestjerne

Som fodbolddirektør kæmper Peter Møller for at få del i de millioner, der vil være i overskud fra slutrunden.

– Bestyrelsen bestemmer, hvordan pengene skal fordeles. Jeg håber at få mange penge til udvikling af landsholdene.

Peter Møller er ivrig efter at optimere - og det koster penge. Foto: Lars Poulsen

– Vi skal opgradere så meget som muligt på vores landshold. Al stilstand er tilbagegang. Og hvis vi ikke følger med, bliver vi overhalet af vores konkurrenter, påpeger Peter Møller og nævner data og analysedelen, hvor DBU ikke lige frem er på omgangshøjde med de bedste.

Han tror det har været sundt for DBU med politiske forandringer, hvor bestyrelsen er blevet skåret fra 16 til syv. Der kan stadig være kampe mellem eliten og bredden, men beslutningsprocessen er blevet lidt kortere.

– Jeg synes, der er stor forståelse i det politiske system for, at det er herrelandsholdet, der tjener pengene til os.

– Jeg mener, det er vigtigt, DBU sætter en ledestjerne. Når klubberne kigger på DBU, skal vi på alle områder have et setup, der er bedre end dem. Vi skal være i front, påpeger Peter Møller.

Hjulmand skal ikke spille hæl- og tå-fodbold

Kasper Hjulmand begyndte arbejdet i DBU 1. juli, hvor han tiltrådte som konsulent – næsten ét år før han tiltræder landstrænerjobbet.

Det var præmissen, DBU måtte ’æde’, hvis unionen skulle vente ét år på at få ham som landstræner. Omvendt kunne Hjulmand ikke gå i venteposition ét år uden løn.

– Peter Møller, hvad laver Kasper Hjulmand nu?

– Det er et rigtig godt spørgsmål, siger Peter Møller med et skævt smil og kommer så med svaret:

– Kasper rejser rundt og ser fodbold ude i Europa. Både klub- og landsholdsfodbold. Han holder sig opdateret med udviklingen i international fodbold. Men Kasper følger også vores forskellige landshold for at være helt opdateret, forklarer Peter Møller.

Foto: Lars Poulsen

Væk fra landsholdet

For ham er det vigtigt, at den kommende landstræner optræder så langt væk fra mediernes rampelys som muligt frem til sin tiltrædelse næste sommer.

– Kasper skal holde sig langt væk fra herrelandsholdet, og han skal heller ikke se dem træne. Men det er klart, jeg har en dialog med Kasper om, hvad der skal ske i fremtiden.

– Normalt laver man jo forandringer på grund af fiaskoer og dårlige slutrunder. Vi gør det modsatte med baggrund i det fundament, Hareide har skabt.

– Kasper spiller en vigtig rolle i den retning, som vi strategisk ønsker at bevæge os i.

– Lad mig understrege, Kasper skal ikke spille hæl og tå-fodbold. Han er ansat til at vinde fodboldkampe, men Kasper bliver en vigtig medspiller for os, når det gælder den fremtidige udvikling de næste mange år, påpeger Peter Møller.

Hareide tog fusen på alle

Åge Hareide er fravalgt at DBU, fordi unionen på den lange bane vil have en langt mere strategisk landstræner, der kan præge hele udviklingen i dansk fodbold.

Det har givet lidt støj på linjerne de seneste måneder. Men fodbolddirektør Peter Møller har på intet tidspunkt optrappet konflikten med landstræner Åge Hareide. Det er nordmanden, der konstant har pustet til ilden i forhold til samarbejdet med sin arbejdsgiver, DBU.

Åge Hareide hilser på og lader sig hylde af de mange medrejsende danskere efter at have kvalificeret Danmark til anden slutrunde ud af lige så mange mulige. Foto: Lars Poulsen

Til trods for et konfliktfyldt forhold siden DBU offentliggjorde Kasper Hjulmand som landstræner fra 1. august næste år, er fodbolddirektøren godt tilfreds med det arbejde, Hareide har præsteret med landsholdet.

– Vi må bare sige, at Åge Hareide var den helt rigtige landstræner på det tidspunkt, han kom til Danmark. Han har evnet at skabe resultater og samle landsholdet.

– I sin tid var det DBU, der troede på Åge. Det var der ikke mange danskere, der gjorde, som jeg husker det. Og ingen havde regnet med, vi ville stå, hvor vi står nu med to slutrunder i træk. Og det siger jeg for at rose Åges indsats, forklarer Peter Møller og slår fast:

– Vi tror, Hareide kan skabe succes på den korte bane frem mod EM. På længere sigt ønsker vi strategiske forandringer, som Peter Møller formulerer det uden at gå mere i dybden med de strategiske ændringer, hvor Kasper Hjulmand er omdrejningspunktet.

DBU stod på bunden af spanden

Peter Møller tiltrådte som fodbolddirektør 2. oktober sidste år på et tidspunkt, hvor konflikten mellem DBU og landsholdsspillerne netop var overstået. Parterne slikkede sårene, og spillerne stod ikke med mange stjerner tilbage i den danske befolkning.

Ikke noget varmt forhold

De blev fremstillet som grådige og langt fra det publikum, som skulle bakke dem op på tribunerne.

Der var bestemt ikke noget varmt kærlighedsforhold mellem den danske fodboldfan og de højtprofilerede landsholdsspillere.

Uroen omkring landsholdet har lagt sig efter konflikten mellem DBU og landsholdsspillerne, og forbindelsen til befolkningen er genoprettet, mener Peter Møller. Foto: Lars Poulsen

’Tiden læger alle sår’. Sådan er det også gået i forhold til landsholdets popularitet.

– Alle har været nede at vende. DBU stod på bunden af spanden. Men skal jeg se tilbage, synes jeg virkelig vi er kommet langt på meget kort tid, fastslår Peter Møller.

– Vi har fået landsholdet i øjenhøjde med fansene. Vi har vist, vi vil fansene med de initiativer, der har fundet sted det seneste år.

– Vi har igen fået skabt en fankultur omkring landsholdet med en stemningstribune. Og sommerens EM-slutrunde bliver et kæmpemæssig boost for alle med kærlighed for landsholdet, mener han og uddyber:

– Jeg tror ikke mange har fattet det endnu: Vi får altså verdens tredjestørste sportsbegivenhed til Danmark. Det bliver kæmpestort for alle danskere. Og vi vil gerne bidrage til en folkefest i hele Danmark og ikke kun i København, hvor de fire kampe skal spilles.

