Klar til at trække sig efter kæmpe skuffelse

Lars Lagerbäck er villig til at trække sig som træner for Norges fodboldlandshold, efter at holdet torsdag aften tabte 1-2 til Serbien i Nations League.

Det siger den svenske træner til VG på et pressemøde efter kampen.

Nederlaget betyder, at Norge ikke kommer med til næste års udskudte EM-slutrunde.

Det er den tiende fodboldslutrunde i træk, som nordmændene misser.

- Jeg har ikke et problem med at træde til side, hvis arbejdsgiveren vil det, eller hvis jeg selv kommer frem til det, siger Lagerbäck og tilføjer:

- Det vil fremtiden vise. Jeg synes, at det er lidt for tidligt at sige noget nu. Jeg skal vel ikke gå af i aften, tror jeg, så nu vil jeg prøve at sørge for, at vi får to sejre i de kommende to kampe.

Norges fodboldlandstræner, Lars Lagerbäck, er klar til at trække sig, hvis fodboldforbundet ønsker det, efter at hans hold torsdag aften tabte til Serbien og missede EM. (Arkivfoto) Foto: Darrin Zammit Lupi/Reuters

Den serbiske sejr kom i hus takket være to mål af Lazio-stjernen Sergej Milinkovic-Savic.

Han scorede til 1-0 i det 82. minut, inden Mathias Normann udlignede for Norge seks minutter senere.

I overtiden slog Milinkovic-Savic så til igen efter 103 minutter, og dermed kunne serberne fortjent trække sig sejrrigt ud af opgøret, som de dominerede i store perioder.

- Jeg skal ikke bande, men det er virkelig skod. Vi havde en god mulighed for at komme til EM, men vi er slet og ret ikke gode nok, siger den unge Borussia Dortmund-stjerne Erling Braut Haaland til norsk TV2 efter kampen.

Norge har ikke været med til en slutrunde siden 2000.

Serbien skal 12. november spille playoff-finale hjemme mod Skotland om at komme med til EM.

Norge misser EM

Dommen over transfervinduet: Slut med undskyldninger, Ståle